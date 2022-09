Winamp 5.9 è in download, dopo quattro anni

Al termine di un processo di sviluppo durato ben quattro anni, Winamp 5.9 è finalmente disponibile per il download nella sua versione definitiva (la precedente 5.8 risale infatti all’ormai lontano 2018). Della release RC1 abbiamo scritto a inizio agosto. Il celebre lettore MP3 non abbandona il proprio stile minimalista, ma introduce alcune caratteristiche inedite come il pieno supporto al sistema operativo Windows 11, la riproduzione dei flussi https:// streams, una gestione migliorata delle playlist e molto altro ancora.

La versione finale di Winamp 5.9 è in download

Non manca ovviamente l’elenco dei bug corretti. Tutti i cambiamenti della build 9999 sono riassunti nel changelog ufficiale. Riportiamo di seguito in forma tradotta il commento del team che sta curando il progetto.

Questo è il culmine di un lavoro durato quattro anni, fin dalla release 5.8. Due team di sviluppo e un periodo di stop imposto dalla pandemia nel mezzo. All’utente finale potrebbe sembrare non ci siano grandi cambiamenti, ma la parte più difficile e importate è stata migrare l’intero progetto da VS2008 a VS2019 e far sì che tutto funzionasse al meglio. Ora, le fondamenta sono state posate e possiamo concentrarsi maggiormente sulle funzionalità.

Non si tratta di un traguardo raggiunto, bensì di un nuovo punto di partenza. È infatti già in programma la realizzazione della successiva versione 5.9.1.

Sappiamo inoltre ormai da tempo che nel futuro di Winamp c’è ben più del solo lettore MP3. I progetti annunciati puntano in direzione di una vera e propria piattaforma per creatori di contenuti, in grado di mettere in contatto diretto i fan con i loro musicisti preferiti e di integrare tra le altre cose i podcast.