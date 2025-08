Instagram Live, servono 1000 follower per le dirette

In un colpo solo, Instagram ha appena reciso i sogni di migliaia di aspiranti creator e cancellato una delle funzioni più democratiche della piattaforma. Da oggi, per le dirette serve un account pubblico con almeno 1000 follower. È la fine dell’era in cui chiunque poteva accendere la telecamera e parlare al mondo. Solo chi ha già “fatto strada” può ambire alla visibilità.

Instagram Live solo con 1000 follower: piccoli creator tagliati fuori

Fino a ieri, chiunque poteva premere un pulsante e diventare broadcaster, indipendentemente dal numero di follower o dalla popolarità. Era il luogo dove nascevano i fenomeni virali dal nulla.

Ora Instagram ha deciso che questa libertà era troppo caotica, troppo imprevedibile, troppo… democratica. La piattaforma preferisce un ecosistema controllato dove solo chi ha già dimostrato di saper attrarre pubblico può accedere al palcoscenico.

Il messaggio che appare ai creator sotto i 1000 follower recita: Il tuo account non è più idoneo per le Live. Abbiamo cambiato i requisiti per usare questa funzione. Solo gli account pubblici con 1000 follower o più potranno creare le dirette.

La rivolta degli utenti tagliati fuori

Le lamentele non si sono fatte attendere. Creator emergenti, utenti occasionali che amavano fare le live con gli amici più stretti, piccole realtà locali che usavano le dirette per connettersi con la community: tutti improvvisamente silenziati da un algoritmo spietato che conta solo i numeri.

Instagram si è semplicemente allineato a TikTok, che richiede 1000 follower per le Live. E se TikTok limita l’accesso, perché Instagram dovrebbe essere diverso? È interessante notare che YouTube richiede solo 50 iscritti per le dirette…

Instagram sostiene che la mossa migliorerà la qualità complessiva delle Live limitando gli stream di bassa qualità. Ma chi decide cosa è “di qualità”? Un creator con 10.000 follower che fa live noiose è automaticamente migliore di uno con 500 che ha contenuti originali e coinvolgenti?

Dietro la decisione si nasconde ben altro. La verità, è che ospitare le dirette costa caro, e Meta ha probabilmente calcolato che le live con pochi spettatori non generano abbastanza valore (in termini di advertising o engagement) per giustificare l’investimento.