Instagram, arrivano le dirette solo con gli amici più stretti

Instagram ha annunciato giovedì l’introduzione di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di trasmettere in diretta esclusivamente alla loro cerchia ristretta di amici. Questa innovativa opzione, denominata “Close Friends on Live“, consentirà agli utenti di condividere momenti speciali con un massimo di tre persone contemporaneamente, creando un’atmosfera più intima e personale.

Secondo quanto dichiarato da Instagram, questa nuova funzione apre le porte a una vasta gamma di possibilità per gli utenti. Che si tratti di condividere pensieri profondi, organizzare incontri all’ultimo minuto con gli amici, scambiarsi meme divertenti, pianificare viaggi emozionanti, studiare insieme o semplicemente trascorrere del tempo di qualità in real time, “Close Friends on Live” offre un’esperienza di condivisione unica nel suo genere.

Dalla diretta pubblica all’intimità delle live private

Fin dal loro lancio nel 2016, le dirette su Instagram sono sempre state concepite come eventi pubblici, accessibili a tutti i follower dell’utente. Questa caratteristica ha reso le live uno strumento particolarmente apprezzato da celebrità e influencer per interagire con il proprio pubblico.

Tuttavia, per l’utente medio, l’idea di trasmettere in diretta a un vasto pubblico potrebbe risultare poco allettante. Con “Close Friends on Live“, Instagram offre finalmente agli utenti la possibilità di controllare chi può assistere alle loro trasmissioni, incoraggiando anche coloro che in passato erano restii a utilizzare questa funzione a sperimentarla in un contesto più riservato.

L’introduzione di “Close Friends on Live” fa parte di una strategia più ampia di Instagram volta a promuovere interazioni più intime e personalizzate sulla piattaforma. Alla fine dello scorso anno, l’azienda aveva già lanciato “Notes“, una funzione di stato che consente agli utenti di aggiornare i propri amici utilizzando solo testo ed emoji. Queste note, visibili per 24 ore, appaiono in cima alle caselle di posta degli amici, favorendo conversazioni leggere e private.

Un ritorno alle origini: la riscoperta delle amicizie reali su Instagram

Con l’evoluzione di Instagram verso una piattaforma sempre più dominata da influencer e annunci pubblicitari, molti utenti hanno iniziato a sentire la mancanza dei primi tempi del social network, quando l’enfasi era posta sulla connessione con gli amici della vita reale. L’introduzione di funzioni come “Close Friends on Live” e “Notes” rappresenta un passo significativo verso la riscoperta di quell’atmosfera intima e genuina che ha reso Instagram così amato agli esordi.