Instagram-WhatsApp: cross post delle storie

Presto, Instagram potrebbe consentire ai suoi utenti di eseguire il cross post delle storie su WhatsApp. È quanto suggerito dal test di una nuova funzionalità dedicata, avviato in fase preliminare e non ancora annunciata in via ufficiale. A chi potrebbe tornare utile? Soprattutto a coloro che sono soliti pubblicare il contenuto su entrambe le piattaforme, riducendo così i tempi.

Cross post delle store tra Instagram e WhatsApp?

A scoprire la novità e a condividere per primo la notizia è stato Alessandro Paluzzi, sviluppatore mobile italiano, reverse engineer e fonte da sempre attendibile su questo tipo di argomenti, che in un post su X ha scritto nel fine settimana: Instagram è al lavoro sulla possibilità del cross post delle storie verso WhatsApp , allegando lo screenshot visibile qui sotto.

Al momento, le storie pubblicate su Instagram possono essere inviate in automatico a Facebook, all’account collegato, mentre l’opzione per WhatsApp è ancora assente. Ricordiamo che gli aggiornamenti di stato, all’interno dell’applicazione di messaggistica, contano oggi ben 450 milioni di utenti attivi su base quotidiana, un volume in forte e costante aumento, soprattutto nei paesi occidentali.

Come fa notare il sito Swipe Insight, una novità di questo tipo potrebbe far comodo soprattutto a chi si trova a dover gestire i canali (oggi con oltre 500 milioni di utenti attivi a livello globale). Potrebbero beneficiarne soprattutto i brand e le aziende, rendendo più rapida la condivisione dello stesso contenuto su due piattaforme differenti, senza doversi affidare a strumenti di terze parti come accade oggi.

Va precisato che, come sempre accade in questi casi, alla fase di test in corso e appena trapelata seguiranno le valutazioni del caso da parte di Meta, che sulla base dei feedback raccolti dalla community deciderà se implementare la novità nella sua forma attuale, se intervenire per ottimizzarla dove necessario oppure se abbandonarla.