WhatsApp per Android: nuova funzione per la privacy degli stati

In seguito all’introduzione della funzione di controllo delle impostazioni della privacy per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp beta per iOS 24.10.10.75, WhatsApp sta ora portando la stessa funzionalità anche sulla versione Android dell’app. Questa nuova funzione mira a fornire agli utenti un maggiore controllo sulla privacy, consentendo loro di selezionare il pubblico desiderato per ogni aggiornamento di stato.

WhatsApp permette di scegliere chi può vedere gli stati prima di condividerli

Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.12.27, disponibile sul Google Play Store, alcuni beta tester hanno notato l’introduzione della funzione di conferma della privacy degli stati. Questa funzione richiede agli utenti di controllare le impostazioni della privacy prima di condividere un nuovo aggiornamento di stato, garantendo che i contenuti raggiungano sempre i destinatari previsti.

La funzione di conferma della privacy degli stati introdotta da WhatsApp su Android permette agli utenti di scegliere chi può vedere i propri aggiornamenti di stato prima di pubblicarli. In questo modo si migliora la privacy, perché l’utente può selezionare esattamente il pubblico a cui mostrare quello specifico aggiornamento di stato. Non deve impostare la visibilità per tutti gli stati, ma può decidere volta per volta a chi renderlo visibile.

In precedenza, infatti, le impostazioni di privacy valevano per tutti gli stati e quindi bisognava modificarle ogni volta per personalizzare la visibilità di un singolo aggiornamento. Ora invece, prima di pubblicare uno stato, l’utente può selezionare in modo specifico i contatti o i gruppi a cui renderlo visibile.

Disponibilità per i beta tester Android

Questo nuova funzione semplifica la vita agli utenti Android, rendendo più facile e veloce condividere gli aggiornamenti. L’utente può rapidamente selezionare il pubblico più adatto senza dover ogni volta andare a modificare le impostazioni generali della privacy. Quindi in poche parole, questa funzione dà un maggiore controllo su cosa condividere e con chi.

Attualmente, come scoperto da WABetainfo, la funzione di conferma della privacy dello stato è disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Nei prossimi giorni, si prevede che questa funzionalità sarà estesa a un numero ancora maggiore di utenti.