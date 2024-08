AnandTech termina le pubblicazioni dopo 27 anni

L’attuale Editor in Chief Ryan Smith ha comunicato che AnandTech interrompe per sempre le pubblicazioni. Il sito era stato fondato da Anand Lal Shimpi il 26 aprile 1997, quando aveva 15 anni. Nel lungo articolo di addio viene spiegato il motivo di questa decisione. Il sito non verrà chiuso e gli utenti potranno ancora frequentare il forum.

Vittima dell’attuale giornalismo tech online

AnandTech era un punto di riferimento per gli utenti che cercavano recensioni su prodotti hardware. Casualmente, la storia del sito lunga 27 anni è iniziata e finita con la recensione di un processore AMD. Il fondatore Anand Lal Shimpi ha lasciato il sito (e il mondo del giornalismo tech) nel 2014, quando ha scelto di lavorare per Apple. Da allora, il sito era gestito da Ryan Smith.

L’editore Future (in precedenza era Purch) lascerà accessibile il sito e quindi tutti gli articoli pubblicati. Il forum, nato nel 1999, rimarrà online. Gli utenti potranno così continuare a discutere su vari argomenti (hardware, software e tecnologie in generale).

Ryan Smith non specifica chiaramente il motivo della chiusura, ma si può intuire leggendo l’articolo di addio.

Gli editori di AnandTech ci hanno concesso un incredibile grado di libertà per fare le cose alla maniera di AnandTech, anche quando ciò significava correre grandi rischi o non seguire le ultime tendenze. Un editore più cinico e autoritario avrebbe senza dubbio trovato il modo di fare più soldi dal sito web di AnandTech, ma il contenuto risultante non sarebbe stato AnandTech. Abbiamo goduto di completa libertà editoriale fino al nostro ultimo giorno, e non è qualcosa che molti altri siti web hanno avuto il lusso di sperimentare. E per questo sono grato.

AnandTech sembra quindi una vittima dell’attuale giornalismo tech online. Oggi sono pochi gli utenti che leggono lunghe recensioni dei prodotti. La maggioranza di essi preferisce seguire un influencer su YouTube o sui social media. In molti casi si punta più al profitto che alla qualità dei contenuti. AnandTech non ha voluto seguire questa strada.