Stato di WhatsApp: nuovi controlli sulla privacy

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di avere un maggiore controllo sulla condivisione dei propri contenuti attraverso gli aggiornamenti di stato. Secondo quanto scoperto da WABetaInfo, infatti, alcuni beta tester possono ora selezionare il pubblico quando condividono immagini e video.

WhatsApp introduce la revisione del pubblico prima della condivisione

Prima di condividere immagini e video attraverso gli aggiornamenti di stato, WhatsApp chiederà agli utenti di rivedere il pubblico con cui stanno condividendo i loro contenuti. Questa funzione permetterà loro di assicurarsi che i contenuti raggiungano i destinatari previsti, evitando così condivisioni indesiderate o involontarie.

Gli utenti avranno la possibilità di cambiare il pubblico selezionando i loro contatti preferiti, dando loro un maggiore controllo sull’esperienza di condivisione. Questa opzione consentirà di personalizzare il pubblico per ogni aggiornamento di stato, assicurando che i contenuti raggiungano le persone più appropriate in ogni occasione.

Maggiore privacy

L’introduzione di questa funzione mira a migliorare la privacy degli utenti di WhatsApp. Dando loro la possibilità di gestire facilmente chi vede i loro aggiornamenti, l’app incoraggia gli utenti a considerare con maggiore attenzione le persone con cui condividono i propri contenuti.

Inoltre, riconoscendo che contenuti specifici possono richiedere un pubblico diverso, la funzione di modifica rapida delle impostazioni del pubblico per ogni aggiornamento di stato assicura che gli utenti possano adattare la condivisione alle diverse situazioni e necessità.

Al momento, la funzione di controllo del pubblico per gli aggiornamenti di stato è disponibile per alcuni beta tester che installano l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight. Nelle prossime settimane, la funzionalità verrà estesa ad altri utenti, ampliando così la possibilità di testare e utilizzare questo nuovo strumento di personalizzazione.