In arrivo le notifiche su WhatsApp quando cambia uno stato

Secondo recenti indiscrezioni, WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che avviserà gli utenti quando alcuni contatti pubblicano un aggiornamento di stato non ancora visualizzato. Gli aggiornamenti di stato su WhatsApp permettono agli utenti di condividere testi, foto, video e GIF con la propria lista di contatti, che scadono dopo 24 ore, in modo simile alle storie di Instagram o Snapchat. Questa funzione offre un modo pratico per condividere momenti della propria vita quotidiana con le persone più care senza intasare le chat.

Con il costante flusso di notifiche provenienti da diverse app, gli aggiornamenti di stato dei propri contatti possono facilmente passare inosservati. WhatsApp quindi sta cercando di risolvere questo problema, in modo che gli utenti non si perdano i momenti salienti condivisi dalla propria cerchia di amici.

Il nuovo sistema di notifica nella versione beta di WhatsApp per Android

Il nuovo sistema di notifica è stato individuato da WABetaInfo nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android (versione 2.24.8.13). Sebbene la funzione non sia ancora disponibile per i beta tester, il codice suggerisce che gli utenti potrebbero ricevere una notifica quando i contatti designati come “preferiti” pubblicano un nuovo aggiornamento di stato non ancora visualizzato.

Questa novità segue una funzione correlata scoperta in precedenza, che consentirebbe agli utenti di inviare manualmente notifiche a determinati contatti quando pubblicano uno stato, presumibilmente per gli aggiornamenti che si desidera davvero che gli utenti vedano.

WhatsApp non ha ancora chiarito alcuni dettagli sul funzionamento delle notifiche istantanee per gli aggiornamenti di stato, come i tempi di invio (le notifiche saranno inviate immediatamente o dopo un certo periodo di tempo se lo stato non viene visualizzato?) e le impostazioni di privacy per evitare ping automatici indesiderati.

Notifiche live per gli stati WhatsApp

L’introduzione delle notifiche istantanee per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp ha l’obiettivo di evitare che gli utenti perdano i momenti importanti condivisi dai loro contatti più stretti. Attualmente WhatsApp invia già notifiche per nuovi messaggi, chiamate e aggiornamenti dei gruppi. Tuttavia, con l’alto volume di interazioni che avvengono sull’app, è facile che gli update di stato passino inosservati, soprattutto se pubblicati da contatti con cui non si chatta di frequente. Le notifiche istantanee garantiranno maggiore visibilità agli aggiornamenti di stato, permettendo agli utenti di restare sempre aggiornati sulle novità e i momenti salienti condivisi dalle persone care, senza dover aprire manualmente WhatsApp e controllare tutti gli stati.