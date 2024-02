WhatsApp, nuovo design per gli aggiornamenti di Stato

WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo, sta testando una nuova interfaccia per la sezione Stato, che permette agli utenti di condividere aggiornamenti temporanei con i propri contatti. La novità è stata scoperta – come al solito – da WABetaInfo, il sito che segue le ultime novità e funzionalità di WhatsApp beta.

Come cambia la sezione Stato

La nuova interfaccia della sezione Stato modifica il modo in cui appaiono gli aggiornamenti di stato nella scheda Aggiornamenti. Al posto delle icone circolari con le foto dei profili, la nuova interfaccia mostra delle anteprime rettangolari degli aggiornamenti di stato, sia propri che altrui. Le anteprime offrono anche una sintesi del contenuto degli aggiornamenti di stato, che possono essere testuali, fotografici o video. Così facendo, gli utenti possono avere una visione più rapida e completa di ciò che hanno condiviso i loro contatti e scegliere se visualizzare o meno gli aggiornamenti.

I pro e i contro del nuovo design

La nuova interfaccia della sezione Stato enfatizza anche la sua importanza nella scheda Aggiornamenti, occupando più spazio rispetto agli aggiornamenti dei canali WhatsApp. Questo può essere visto come un vantaggio da chi usa spesso la funzione Stato per seguire le attività dei propri contatti, ma anche come uno svantaggio da chi preferisce dare più rilievo agli aggiornamenti dei canali, che sono fonti di informazione o intrattenimento.

Un altro aspetto positivo del nuovo design è che facilita la visualizzazione di più aggiornamenti di stato dello stesso contatto. Basta, infatti, toccare l’anteprima per accedere all’elenco completo degli aggiornamenti.

Quando arriverà il nuovo design?

La nuova interfaccia della sezione Stato è ancora in fase di sperimentazione e non è disponibile per tutti gli utenti che hanno installato la versione beta 2.24.4.23 di WhatsApp per Android. Non si sa ancora quando sarà rilasciata nella versione stabile dell’app. È probabile che ci vorranno ancora diverse settimane prima che tutti gli utenti possano vedere la sezione Stato ridisegnata.