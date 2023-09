WhatsApp sempre più social: i Canali per tutti

Avvistata nei mesi scorsi durante la fase di test avviata in una manciata di territori, la nuova funzionalità Canali di WhatsApp fa oggi il suo debutto ufficiale in 150 paesi di tutto il mondo. Si tratta dell’ennesima caratteristica di stampo social inclusa da Meta nell’applicazione per la messaggistica.

Canali su WhatsApp: cosa sono e come funzionano

Il team di sviluppo presenta la novità etichettandola come un modo per seguire ciò che ti interessa in piena riservatezza . In termini concreti, si tratta di uno spazio (separato dalle chat) in cui seguire un’organizzazione, una squadra, un artista, un creator, un influencer o chiunque abbia qualcosa da dire o da comunicare, diventando di fatto un suo follower.

Non è Facebook né Instagram. Non è consentito alcuno scambio con gli altri utenti che seguono lo stesso canale e l’identità degli iscritti non viene in alcun caso rivelata, così da tutelarne la privacy. L’unica forma di interazione possibile è quella che passa dall’attribuzione di reazioni mediante emoji agli aggiornamenti pubblicati, come visibile nell’immagine qui sopra.

Inizialmente, solo le realtà selezionate direttamente da Meta hanno modo di creare e gestire i loro Canali, ma la possibilità sarà estesa entro i prossimi mesi a chiunque, come si legge nel post di annuncio.

Questo è solo l’inizio: continueremo ad aggiungere altre funzioni ed espandere i canali in base ai feedback che riceviamo dagli utenti. Nei prossimi mesi renderemo anche possibile la creazione di un canale a chiunque voglia averlo.