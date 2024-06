Su WhatsApp Business arrivano le funzioni AI per le aziende

Durante la conferenza Meta Conversations che si è tenuta in Brasile, Mark Zuckerberg ha annunciato l’introduzione di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per WhatsApp Business. L’obiettivo è semplificare la creazione di annunci click-to-WhatsApp e a generare risposte automatiche alle domande frequenti dei clienti.

Zuckerberg ha sottolineato che Meta non vuole limitarsi a sviluppare bot basati sull’intelligenza artificiale rivolti solo ai consumatori sulla propria piattaforma. L’obiettivo è anche quello di costruire agenti AI in grado di assistere le aziende nelle conversazioni con i clienti, ad esempio fornendo supporto, rispondendo a domande o facilitando gli acquisti.

Come dichiarato da Zuckerberg, la visione di Meta non è creare un singolo assistente AI, ma abilitare molteplici AI diverse per scopi diversi, comprese le interazioni business-cliente. L’idea è che qualsiasi azienda dovrebbe essere in grado di implementare rapidamente un agente AI capace di dialogare con i clienti in modo efficace.

Le risposte automatiche AI alle domande dei clienti

Meta sta attualmente testando un customer care basato sull’intelligenza artificiale, che risponderà automaticamente alle domande dei clienti relative al catalogo o alle domande più frequenti. I test sono in corso con commercianti selezionati in India e a Singapore, mentre l’espansione in Brasile è imminente. L’azienda si impegna a indicare chiaramente i messaggi generati dall’AI, in modo che i clienti sappiano di non star interagendo con un addetto al servizio clienti in carne e ossa.

Messaggi mirati a target selezionato grazie all’AI

WhatsApp sta anche esplorando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per inviare messaggi a un gruppo specifico di persone, anziché a tutti i clienti iscritti per ricevere aggiornamenti da un’azienda. L’Ads Manager di Meta suggerirà un pubblico adatto che potrebbe essere ricettivo a ricevere messaggi oltre agli aggiornamenti per i propri ordini.

Alcuni partner commerciali di Meta per le API di WhatsApp, come Inerakt di RelianceJio, Gupshup di Tiger Global e Fidelity, e Wati di Peak XV e Shopify, offrono già alcuni di questi strumenti nelle loro soluzioni CRM basate su WhatsApp. Tuttavia, Meta offre i propri strumenti gratuitamente, rivolgendosi ai commercianti che non vogliono preoccuparsi di acquistare strumenti aggiuntivi.

Un rapporto congiunto di Meta e Bain & Co. sottolinea l’enorme opportunità di scalare il commercio conversazionale con assistenti dotati di intelligenza artificiale. In Paesi come l’India, questi strumenti possono trasformare le conversazioni dei consumatori, rendendole più multimodali, vernacolari e intuitive.

Sebbene Meta offra questi strumenti gratuitamente, il suo principale fattore di guadagno sulla piattaforma WhatsApp Business è rappresentato dall’aumento delle conversazioni tra aziende e clienti. Con i nuovi strumenti di intelligenza artificiale, Meta mira ad incrementare il numero di queste interazioni, creando così nuove opportunità di business per le aziende e rafforzando la propria posizione nel mercato delle app di messaggistica.