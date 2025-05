Apple iOS 19: tool AI per limitare i consumi

Apple sfrutterà l’intelligenza artificiale per incrementare l’autonomia della batteria. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Blomberg, un nuovo tool AI verrà incluso in iOS 19 e quindi sarà disponibile a settembre sulla serie iPhone 17. Maggiori dettagli verranno quasi certamente forniti durante la WWDC 2025 (9-13 giugno).

Ottimizzazioni in base all’uso

Apple offre già alcune funzionalità che permettono di incrementare la durata della batteria, come Optimized Battery Charging e Battery Health, ma sono generiche per tutti gli utenti. La nuova modalità di gestione è invece personalizzata, simile alla Adaptive Battery disponibile su Android da oltre 7 anni.

Il tool sfrutterà l’intelligenza artificiale per apprendere i comportamenti dell’utente (come usa il dispositivo) ed effettuerà le necessarie modifiche in background per ridurre i consumi. La tecnologia, parte di Apple Intelligence, utilizza i dati sulla batteria raccolti dai dispositivi per esaminare le varie modalità d’uso e prevedere la riduzione del consumo per determinate applicazioni o funzionalità. Sulla schermata di blocco verrà inoltre mostrato il tempo necessario per ricaricare lo smartphone.

Il tool AI è stato sviluppato principalmente per il nuovo iPhone 17 Air. Essendo molto sottile avrà una batteria con capacità inferiore a quelle degli altri modelli della serie (in pratica, lo stesso “problema” del Galaxy S25 Edge). La funzionalità sarà tuttavia disponibile su tutti gli iPhone compatibili con iOS 19.

Gurman afferma che altre funzionalità di iOS 19 verranno descritte come “powered by Apple Intelligence“. È previsto inoltre il supporto di Google Gemini. Con il nuovo sistema operativo arriveranno diversi cambiamenti estetici all’interfaccia (anche su iPadOS 19 e macOS 16). La prima beta sarà pronta entro fine maggio e verrà rilasciata agli sviluppatori durante la WWDC 2025 del 9-13 giugno.