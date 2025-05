Google, arriva la nuova homepage con AI Mode?

Nel campo dei motori di ricerca, l’intelligenza artificiale sembra essere il nuovo salto di qualità, come dimostra il successo di Perplexity. Il mostro sacro del settore, Google, non ha alcuna intenzione di rimanere indietro, anzi. Vorrebbe che più utenti di Internet utilizzassero AI Mode. E per raggiungere questo obiettivo, in futuro dovrà essere molto più accessibile…

AI Mode di Google farà parte della homepage del motore di ricerca

Al posto del vecchio bottone “Mi sento fortunato” sulla homepage di Google, potremmo presto trovare AI Mode. Diversi utenti su X e Threads hanno segnalato di aver visto spuntare questa novità mentre navigavano su Google. Sembra che Google stia testando diverse posizioni per il tasto AI Mode: a volte compare direttamente nella barra di ricerca, accanto al pulsante per la ricerca per immagini, altre volte prende il posto del tasto “Mi sento fortunato”.

Is this new? Ai Mode button on the Google search box on the https://t.co/LevOxulRt9 homepage @rustybrick @glenngabe pic.twitter.com/r7tQcQqtj5 — Damien (andell) (@AndellDam) May 10, 2025

E non è solo una questione di posizione. Anche l’aspetto del bottone AI Mode varia da utente a utente. In alcuni casi, al passaggio del cursore, il tasto si illumina con un bordo arcobaleno. In altri, soprattutto quando sostituisce “Mi sento fortunato”, questo effetto arcobaleno sembra essere la norma. Insomma, un modo per far risaltare il chatbot di ricerca tra le altre offerte di Google.

AI Mode non è ancora alla portata di tutti. Google aveva annunciato il 1° maggio che una “piccola percentuale” di utenti negli Stati Uniti avrebbe presto visto l’opzione AI Mode in Google Search. Per ora, come confermato da un portavoce dell’azienda, questa funzione è limitata agli utenti dell’ambiente sperimentale Google Labs.

Un addio controverso?

Non è detto che il pulsante “Mi sento fortunato” venga ufficialmente rimpiazzato da AI Mode, ma il solo fatto che Google ci stia pensando potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Dopotutto, quel bottone che porta direttamente alla prima pagina dei risultati di ricerca è una presenza fissa nella homepage di Google fin dal lancio del motore di ricerca. Che sia un modo per suggerire che le risposte in stile chatbot di AI Mode sono più efficienti del classico bypass della pagina dei risultati?