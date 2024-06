WhatsApp testa nuova interfaccia per gli stati in stile Instagram

Negli ultimi aggiornamenti, WhatsApp ha introdotto un nuovo design più accattivante, miglioramenti alla modalità scura e una nuova barra di ricerca dei messaggi. Ma le novità non finiscono qui: l’azienda sta anche testando “Imagine“, una funzione innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare immagini direttamente nelle conversazioni.

Una nuova interfaccia per gli stati, ispirata a Instagram

Nella versione beta 2.24.12.20, attualmente in fase di test, WhatsApp sta introducendo una nuova interfaccia per gli stati, che ricorda quella di Instagram. Gli stati passano da una forma rotonda a una rettangolare, consentendo agli utenti di visualizzare un’anteprima senza doverli aprire singolarmente.

Questa modifica offre una panoramica più immediata e pratica degli aggiornamenti dei propri contatti, senza compromettere la privacy. Inoltre, la sezione dei Canali consigliati è stata spostata da un elenco orizzontale a uno verticale, rendendo la navigazione e l’esplorazione di nuovi contenuti ancora più semplice e intuitiva.

Un’esperienza di navigazione più fluida e coinvolgente

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti della versione beta di WhatsApp possono godere di un’interfaccia degli stati notevolmente migliorata. Il nuovo layout rettangolare, ispirato a quello di Instagram, consente di avere un’anteprima più ampia e immediata degli aggiornamenti condivisi dai propri contatti, senza dover aprire ogni singolo stato. Questa interfaccia modernizzata rende la navigazione più fluida e intuitiva, migliorando complessivamente l’esperienza utente.

Alla scoperta di nuovi contenuti con la sezione Canali consigliati

Oltre a un nuovo look per gli stati, WhatsApp ha ripensato anche la sezione dei Canali consigliati. Optando per un elenco verticale, l’app rende più facile scorrere e scoprire nuovi canali senza dover navigare orizzontalmente.

Questo cambiamento, che include una scheda “Esplora“, mira a semplificare la navigazione e a rendere più intuitiva la ricerca di nuovi contenuti interessanti. Sebbene queste funzioni siano ancora in fase di test, si prevede che saranno disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane.