WhatsApp: nuova barra di chiamata inferiore

Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora in maniera praticamente ininterrotta per poter migliorare il più possibile il servizio che viene offerto agli utenti. Evidente dimostrazione della cosa è data dalle continue feature aggiuntive introdotte, come nel caso della nuova barra di chiamata inferiore.

WhatsApp: ecco la nuova barra per le chiamate

Andando più nello specifico, dopo il contagocce per l’editor di immagini integrato, nelle scorse ore è stato avviato il rollout di una nuova versione beta dell’app WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su Android, la relase 2.24.12.14, la quale porta in dote una nuova interfaccia per la schermata delle chiamate, con in basso una barra modificata.

La barra di chiamata inferiore rende più semplice per l’utente controllare le diverse funzioni durante una chiamata, con l’opzione per passare alla videochiamata, accendere l’altoparlante, disattivare la chiamata e terminare la chiamata. Inoltre, non manca il pulsante per accedere a un maggior numero di opzioni.

In alto a sinistra della schermata di chiamata, invece, è presente l’opzione per ridurre al minimo la finestra di chiamata, mentre in alto a destra c’è un’opzione per aggiungere gli amici alla conversazione in corso per trasformarla in una chiamata di gruppo.

Da tenere presente che funzione è attualmente in fase di distribuzione ad alcuni beta tester e dovrebbe risultare accessibile per un maggior numero di utenti nei giorni a venire.

Per quel che concerne, invece, la disponibilità su larga scala nella versione definitiva di WhatsApp, al momento non è dato sapere quando precisamente ciò accadrà, ma salvo il verificarsi di complicazioni non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.