WhatsApp: strumento contagocce nell'editor di disegno

Su WhatsApp potrebbe presto arrivare una piccola, ma decisamente interessante novità che saprà senz’altro farsi apprezzare da svariati utenti, in special modo da coloro che sono soliti adoperare l’editor integrato di disegno per la modifica di foto e immagini. Sulla celebre piattaforma di messaggistica è stata infatti scovata la nuova funzione contagocce.

WhatsApp: nuovo tool nell’editor di disegno

Andando più in dettaglio, nella versione beta 2.24.10.23 di WhatsApp per dispositivi Android, il team di WABetaInfo ha scovato l’arrivo di un nuovo strumento nell’editor di disegno interno, collocato accanto all’icona per la selezione dello spessore del tratto, raffigurante un contagocce e utile per scegliere e usare il colore per disegnare campionandolo direttamente dall’immagine.

Non si tratta assolutamente di una feature rivoluzionaria, sia ben chiaro, ma si tratta indubbiamente di un qualcosa che potrebbe rivelarsi comodo in svariate circostanze, così da poter utilizzare uno specifico colore di qualche immagine che si sta condividendo, senza dover perdere tempo a cercarlo tra quelli disponibili manualmente.

Da notare che trattandosi di una funzione individuata nella beta di WhatsApp non è dato sapere quanto verrà effettivamente implementata o se ciò accadrà per davvero. Talvolta, infatti, le funzionalità introdotte nelle versioni beta di WhatsApp non trovano poi concreta applicazione nelle versioni pubbliche del servizio.

Questa, comunque, è solo una delle ultime novità riguardanti WhatsApp. Gli sviluppatori del noto servizio di messaggistica sono infatti sempre a lavoro. Nei giorni scorsi, solo per fare qualche esempio, è emersa la funzione di analisi per i canali e la possibilità di effettuare aggiornamenti di stato vocali di un minuto.