In arrivo su WhatsApp Web la funzione di analisi per i canali

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che consentirà ai proprietari dei canali di ottenere informazioni dettagliate sul loro pubblico. Questa funzione, attualmente in fase di sviluppo e scoperta da WABetaInfo, sarà disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp Web e fornirà analisi preziose per comprendere meglio il pubblico e le prestazioni dei contenuti.

L’introduzione delle categorie per la directory dei canali

In un precedente aggiornamento di WhatsApp beta per Android, è stato annunciato che l’app sta introducendo le categorie per la directory dei canali. Questa funzione mira a migliorare la scoperta dei contenuti organizzando automaticamente i canali in categorie pertinenti, semplificando il processo di esplorazione dei canali da parte degli utenti con maggiore efficienza e precisione.

La nuova sezione per gli insight dei canali

Dopo le categorie dei canali, WhatsApp sta lavorando a una nuova sezione dedicata agli insight dei canali. Questa sezione permetterà ai proprietari/amministratori dei canali di visualizzare statistiche dettagliate, tra cui:

Il numero di spettatori unici che hanno visto almeno una volta gli aggiornamenti del canale, escludendo le visualizzazioni multiple da parte degli stessi utenti.

I Paesi con la più alta concentrazione di account raggiunti, consentendo ai proprietari dei canali di identificare i luoghi in cui i loro contenuti sono più popolari e di adattare le loro strategie di conseguenza.

La variazione netta dei follower negli ultimi 30 giorni, calcolata sottraendo dal numero di nuovi follower il numero di persone che hanno unfollowato il canale o cancellato il proprio account.

Vantaggi per gli amministratori dei canali

Questa funzione fornirà agli amministratori dei canali una visione chiara della crescita netta dei follower nell’ultimo mese. Questi dati permetteranno loro di ottimizzare le strategie di contenuto in base alle preferenze del pubblico e ai dati geografici, in modo da poter condividere contenuti più rilevanti. Con una visione più approfondita dell’analisi dei canali, i proprietari potranno aumentare il coinvolgimento degli utenti, mantenere i follower in modo più efficace e potenzialmente attrarre nuovi follower rispondendo agli interessi e alle esigenze dei loro target demografici.

Disponibilità futura

La funzione di analisi dei canali è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento del client web di WhatsApp.