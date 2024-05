WhatsApp: creazione e condivisione di immagini AI in chat

Proseguono i lavori su WhatsApp per implementare a tutto tondo la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, è in fase di test una nuova funzione che consentirà agli utenti di creare e condividere rapidamente immagini generate dall’AI durante le conversazioni.

WhatsApp: nuova funzione “Imagine” basata sull’AI

Andando più in dettaglio, la novità è stata scoperta da WABetaInfo all’interno della versione beta 2.24.12.4 su Android.

In base alle informazioni fornite, la nuova funzionalità prende il nome di “Imagine” e sfrutterà l’intelligenza artificiale per creare immagini uniche e personalizzate basate sui classici prompt testuali con una descrizione fornita dall’utente.

L’intento del team di WhatsApp sarebbe quello di rendere le conversazioni maggiormente coinvolgenti e divertenti, consentendo agli utenti di esprimersi in maniera differente e soprattutto più creativa.

Il funzionamento della nuova feature pare essere piuttosto semplice: gli utenti possono fruirne selezionando l’opzione “Imagine” dal menu di condivisione in chat, dopodiché è sufficiente digitare un testo o una descrizione per l’immagine che si desidera creare e scegliere l’immagine restituita dall’intelligenza artificiale di WhatsApp che si preferisce per condividerla nella conversazione.

La funzione si basa su Meta AI, un modello attualmente in sviluppo che va ad offrire funzioni simili a quelle di Gemini, ChatGPT e altre soluzioni di intelligenza artificiale maggiormente diffuse, al momento, tra gli utenti.

Per quel che concerne l’effettiva disponibilità per tutti gli utenti, al momento non è dato sapere quando ciò accadere, ma considerando che la funzione è stata individuata nella beta di WhatsApp non dovrebbe essere necessario attendere molto a lungo, salvo particolari complicazioni, ovviamente.