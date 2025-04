Google Maps: AI per scoprire truffe e recensioni false

Google Maps non offre solo la funzionalità di navigazione, ma permette di trovare numerose informazioni sulle aziende. I truffatori sfruttano questa possibilità per creare falsi profili business e aggiungere recensioni false che ingannano gli utenti. Grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale, Google può rilevare e bloccare questa attività illegale.

Gemini scopre le truffe su Google Maps

Google ha scoperto e rimosso oltre 10.000 profili business creati da truffatori per impersonare veri fabbri. Dopo aver creato i profili fasulli hanno raccolto numerosi dati dagli ignari utenti che cercavano assistenza. Le informazioni sono state successivamente vendute a terze parti che hanno chiesto somme di denaro elevate al limite dell’estorsione.

Google ha recentemente denunciato i truffatori per violazione dei termini d’uso del servizio e la legge antitrust della California, chiedendo un risarcimento danni. Questo tipo di attività viene ora individuata più facilmente con l’aiuto di Gemini. L’intelligenza artificiale permette di rilevare profili business sospetti, analizzando le frequenti modifiche (ad esempio della categoria o dell’indirizzo email).

Un’altra pratica vietata è la pubblicazione di recensioni false. Solitamente vengono pagate persone per scrivere recensioni a cinque stelle di attività commerciali che non hanno mai visitato. Google sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare questi comportamenti scorretti.

Gli utenti in India, Regno Unito e Stati Uniti riceveranno un avviso quando la recensione viene rimossa (la funzionalità verrà estesa ad altri paesi nei prossimi mesi). Con un altro avviso viene comunicata la disattivazione della pubblicazione delle recensioni, se il numero di quelle false è elevato.

Nel corso del 2024 sono state bloccate o rimosse oltre 240 milioni di recensioni fasulle, oltre 70 milioni di modifiche ai luoghi e oltre 12 milioni di profili business falsi. Google ha inoltre applicato restrizioni ad oltre 900.000 account.