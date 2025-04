Tutti gli ultimi album in uscita sono su Apple Music: ricevi un mese gratis

Cerchi un’alternativa a Spotify? Prova Apple Music, ora c’è una promozione imperdibile: un mese gratuito per i nuovi abbonati. Esplora un catalogo musicale vastissimo che supera i 100 milioni di brani, senza interruzioni pubblicitarie e con una qualità audio eccezionale.

Perché scegliere Apple Music?

Apple Music è una delle piattaforme più avanzate e ricche per gli amanti della musica. Chi non si è mai iscritto al servizio può approfittare di 1 mese gratuito: basta creare un nuovo account o accedere con uno già esistente. Alla fine del periodo promozionale, l’abbonamento continuerà al prezzo di 10,99 euro al mese, senza vincoli contrattuali.

Tra le funzioni più apprezzate, segnaliamo l’assenza di pubblicità, l’audio spaziale con Dolby Atmos, qualità lossless per un suono ad altissima definizione, Apple Music Sing, per cantare i propri brani preferiti, accesso offline e contenuti esclusivi, come interviste e concerti live. È inoltre supportato dalla maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi.

Con l’attivazione dell’abbonamento, è subito possibile immergersi tra le novità discografiche più attese del panorama italiano. Qualche esempio? “Comuni mortali” di Achille Lauro, “Ragazzo giù” di Rocco Hunt e “Notti brave amarcord” di Carl Brave.

Grazie all’offerta di Apple Music hai l’opportunità di scoprire (o riscoprire, perché no) il piacere di ascoltare musica di qualità, ovunque e senza limiti. Con oltre 100 milioni di brani disponibili e nuove uscite dei migliori artisti italiani, non puoi non riscattare subito il tuo mese gratuito Apple Music.