App IO (IT-Wallet) e tessera elettorale digitale, qualcosa si muove

Sappiamo già da tempo che, più avanti, l’app IO accoglierà nuovi documenti, attraverso l’integrazione del sistema IT-Wallet. Tra questi ci sarà anche la tessera elettorale, che avrà lo stesso valore legale di quella cartacea. Torniamo a scriverne per fare il punto sui progressi di un’iniziativa che deve necessariamente passare da un iter burocratico. Iniziamo riprendendo le parole di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione.
Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli.
La tessera elettorale nell’app IO con IT-Wallet
Ha fatto riferimento al lavoro del Governo sui decreti attuativi necessari. Dovrebbero essere approvati prima di fine anno o, al più tardi, entro febbraio. Sul fronte tecnico, c’è da preparare l’infrastruttura da mettere nelle mani di chi, al seggio, si occuperà di scansionarla per poi consegnare la scheda di voto. Se non sarà pronta in tempo, bisognerà recarsi alle urne con quella tradizionale cartacea.
A quando l’arrivo della tessera elettorale in versione digitale? Non c’è una tempistica nota, ma è legittimo pensare che gli italiani potranno presentarla ai seggi quando andranno a votare per le elezioni amministrative 2027.
Va sottolineato che quella cartacea rimarrà valida, così come accaduto con patente e tessera sanitaria dopo l’inclusione nel Portafoglio dell’app IO. A scanso di equivoci, l’immagine di copertina è una rappresentazione di fantasia, utile solo per immaginare come potrebbe essere.
Gli altri documenti digitali in arrivo
Come scritto, IT-Wallet accogliere anche altri nuovi documenti. Ecco di quali si tratta, per ognuno andranno definite tempistiche e modalità di integrazione.
- Indicatore ISEE;
- titolo di studio e di iscrizione scolastica;
- titolo accademico e di iscrizione a un’istituzione di formazione superiore;
- certificato di residenza;
- attestazione del superamento di determinate soglie di età;
- deleghe registrate sulla piattaforma nazionale.