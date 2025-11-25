Signal lancia i backup sicuri su iOS con crittografia end‑to‑end

I backup crittografati di Signal arrivano su iOS, dopo il debutto su Android a settembre. La funzione salva e ripristina i messaggi in caso di furto, rottura dello schermo o aggiornamenti disastrosi.

I backup crittografati di Signal approdano su iOS

Con la versione gratuita è possibile archiviare fino a 100 MB di messaggi di testo (sono anni di conversazioni). Mentre per le foto, i video, le GIF e i file c’è il limite di 45 giorni. Per la maggior parte delle persone dovrebbe bastare. Se non è sufficiente, c’è un’opzione a pagamento a 1,99 dollari al mese che consente di conservare tutti i messaggi di testo e fino a 100 GB di file multimediali.

I backup di Signal usano la crittografia end-to-end. Significa che i messaggi e i file sono crittografati sul proprio dispositivo prima di essere caricati. Signal non può leggerli, non può accedervi, e non può aiutare a recuperarli se si perde la chiave di ripristino. Diversamente da altre app, dove tecnicamente potrebbero accedere ai dati degli utenti se volessero o se fossero costrette legalmente.

Per accedere al backup, serve una chiave di ripristino di 64 caratteri generata sul tuo dispositivo. Sì, è lunga, è scomoda, e assolutamente si deve salvare in modo sicuro perché se si perde non c’è modo di recuperare i backup. Signal sottolinea questo punto molto chiaramente, non possono farci nulla se si smarrisce la chiave. È il prezzo della vera privacy.

Come attivare i backup

Per abilitare i backup sicuri, bisogna andare nel menu Impostazioni di Signal e selezionare Backup. Toccare Impostazioni, poi Abilitare backup, e l’app genererà la chiave di ripristino. A questo punto è fondamentale annotare quella chiave o salvarla in un password manager sicuro. Meglio non fare troppo affidamento sulla memoria, o peggio ancora, fare screenshot che potrebbero finire su cloud non crittografati.

Una volta confermata la chiave di ripristino, si può scegliere tra il piano gratuito (100 MB di testi più media degli ultimi 45 giorni) o quello a pagamento (i testi più 100 GB di media oltre i 45 giorni). Signal inizierà quindi a salvare automaticamente i tuoi messaggi e file multimediali nei backup crittografati.

Signal ha in programma di introdurre i backup sicuri anche nella sua app desktop, il che sarà utile per chi usa Signal soprattutto sul computer. E alla fine l’azienda permetterà di trasferire la cronologia dei messaggi crittografati tra Android, iOS e desktop, rendendo possibile migrare tra piattaforme senza perdere le conversazioni. Per chi usa Signal e non ha ancora abilitato i backup, questo è il momento per farlo.