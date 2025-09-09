Signal ora salva le chat, backup sicuro e privato

Per anni, usare Signal significava accettare un compromesso: massima privacy, ma zero possibilità di recuperare le chat in caso di smarrimento o rottura del telefono. Ora le cose cambiano. Signal ha introdotto una funzione attesa da tempo: il backup sicuro delle conversazioni, dei file multimediali e dei documenti. La novità è disponibile in versione beta per Android, e presto arriverà anche su iOS e Desktop.

Su Signal arrivano i backup criptati, due piani disponibili

La nuova funzione è opzionale e completamente crittografata end-to-end. Signal, da sempre fedele alla sua filosofia no-profit, ha scelto di offrire due livelli di servizio:

Piano gratuito : include 100 MiB di spazio per i messaggi e fino a 45 giorni di contenuti multimediali (foto, GIF, allegati).

: include 100 MiB di spazio per i messaggi e fino a 45 giorni di contenuti multimediali (foto, GIF, allegati). Piano a pagamento: per 1,99 dollari al mese, si ottengono fino a 100 GB di spazio per salvare l’intera cronologia multimediale. Il prezzo potrebbe variare nel tempo.

L’azienda sottolinea che non vende dati né mostra pubblicità, quindi il costo serve solo a coprire le spese di archiviazione.

Una chiave di ripristino lunga 64 caratteri

Per garantire la sicurezza dei backup, Signal utilizza una chiave di ripristino generata localmente sul dispositivo. Questa chiave, diversa dal PIN, è l’unico modo per accedere ai dati salvati. Se si perde, sono cavoli amari… Non c’è modo di recuperarla in alcun modo, nemmeno Signal può aiutarti. Il consiglio è di salvarla in un gestore di password o annotarla in un luogo sicuro.

Come attivare il backup

Per provare la funzione, basta scaricare la versione beta di Signal dal Play Store di Google e attivare l’opzione nelle impostazioni. Il backup verrà eseguito automaticamente ogni giorno, senza bisogno di interventi manuali.