Signal, arrivano i backup locali su iPhone: come salvare le chat

La funzione sarà presto accessibile a tutti gli utenti iOS. Riprende il formato dei backup locali di Android e di Signal Desktop, che consente di ripristinare le conversazioni da un sistema all’altro.

Signal: finalmente è possibile fare il backup delle chat su iPhone senza cloud

Per attivare il backup locale, bisogna andare nelle impostazioni di Signal, poi in Backup, Backup locali, e scegliere una cartella. Signal propone quindi di visualizzare la chiave di recupero, un codice di 64 caratteri senza il quale il backup resta illeggibile: i file sono cifrati end-to-end, quindi impossibili da aprire senza di essa. Per effettuare un ripristino, basta reinstallare Signal, scegliere “Trasferisci o ripristina l’account”, poi la nuova opzione “Ripristina un backup locale”. La funzione può essere disattivata in qualsiasi momento.

Su Android, questi backup esistevano già, ma ogni copia giornaliera raggruppava tutto in un unico archivio, il che occupava molto spazio. Il nuovo formato dispone i file multimediali in una cartella separata e procede in modo incrementale: un file già copiato non viene ricopiato, e un documento ricevuto in più copie viene archiviato una sola volta. È comodo se la cartella viene poi sincronizzata verso un disco esterno o un NAS. Il primo backup, invece, copia tutto da zero, il che può consumare più spazio o banda rispetto al servizio in hosting.

La chiave di recupero è la stessa dei backup ospitati da Signal, una sola è sufficiente, qualunque sia la modalità scelta. L’anno scorso, Signal lanciava per i backup cloud un abbonamento a 1,99 dollari al mese per 100 GB, con una chiave generata sul telefono e mai trasmessa ai propri server. L’offerta gratuita copre i messaggi di testo e 45 giorni di file multimediali. Senza la chiave, nessun ripristino è possibile, e Signal consiglia di conservarla in un gestore di password.

La protezione non è però identica. Per i backup in hosting del piano a pagamento, Signal aggiunge una seconda chiave, rinnovata ogni giorno e custodita in un ambiente di esecuzione sicuro (una zona isolata del server). Questa non decifra nulla senza la chiave di recupero, ma la versione precedente viene distrutta a ogni cambio, il che protegge i backup passati. I backup locali non dispongono di questo meccanismo, poiché devono funzionare con qualsiasi supporto di archiviazione. La chiave di recupero apre quindi tutti i backup locali, compresi quelli più vecchi.

Poiché il servizio in hosting sostituisce il proprio archivio ogni 24 ore e una cartella locale non si pulisce da sola, Signal suggerisce di eliminare regolarmente le vecchie copie, ad esempio su una chiavetta USB. I messaggi effimeri programmati per scomparire entro 24 ore sono esclusi dai backup.