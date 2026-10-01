Samsung Galaxy S26 FE (256GB) con offerta Prime in anticipo a un prezzaccio

Tra circa una settimana inizieranno i due giorni di Festa delle Offerte Prime ma ci sono già diversi articoli in offerta anticipata e oggi te ne segnaliamo uno davvero pazzesco. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S26 FE da 256 GB a soli 625 euro, anziché 919 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Il prezzo di listino che ti abbiamo segnalato sopra lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung e dunque grazie a un doppio sconto oggi potrai risparmiare la bellezza di 294 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis. Essendo un’offerta esclusiva per i clienti Prime se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy S26 FE: anticipa le offerte Prime per un affare

Il Samsung Galaxy S26 FE è un grandissimo smartphone con prezzo più accessibile. Ha un generoso display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità da 1900 nit che risulta ottima anche alla luce del sole. Il processore che viene montato è un Exynos 2500 a 3 nm che si comporta molto bene e viene affiancato da 8 GB di RAM.

In questa versione troviamo una memoria interna da 256 GB, ottima per non fare troppi sacrifici, e il sistema operativo basato su Android 17 con interfaccia One UI 9 e 7 anni di aggiornamenti garantiti. C’è una tripla fotocamera con sensore posteriore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo 3x da 8 MP e fotocamera anteriore da 12 MP. Mentre lato batteria troviamo una capacità da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W.

Insomma davvero un grandissimo smartphone e per il prezzo con cui puoi pagarlo oggi è una delle migliori occasioni nella categoria. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S26 FE da 256 GB a soli 625 euro, anziché 919 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.