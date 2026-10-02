Unicredit down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti

Il grafico qui sotto mostra il picco di segnalazioni relativo a malfunzionamenti in corso per i servizi online di Unicredit. Non sappiamo quanto sia esteso il down, al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali. Pubblicheremo qui tutti gli aggiornamenti disponibili.

Ci sono problemi con i servizi di Unicredit?

I primi feedback sono arrivati intorno alle ore 16:00 di oggi, venerdì 2 ottobre. Da lì in poi un incremento. Va detto che al momento non si registrano problemi nell’accesso al sito ufficiale dell’istituto. Le anomalie riscontrate potrebbero verificarsi in fase di autenticazione o durante l’esecuzione delle operazioni.

Aggiornamento (2 ottobre 2026, 16:31)

Le segnalazioni sono rimaste più o meno costanti nell’ultima mezz’ora. La buona notizia è che non sono aumentate. Potrebbe dunque essere il segnale di un problema circoscritto o in fase di risoluzione. Continueremo a pubblicare qui gli aggiornamenti.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.