 Unicredit down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti
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Unicredit down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti

Centinaia di segnalazioni su malfunzionamenti dei servizi di Unicredit: cerchiamo di fare chiarezza.
Unicredit down il 2 ottobre: tutti gli aggiornamenti
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Centinaia di segnalazioni su malfunzionamenti dei servizi di Unicredit: cerchiamo di fare chiarezza.
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Il grafico qui sotto mostra il picco di segnalazioni relativo a malfunzionamenti in corso per i servizi online di Unicredit. Non sappiamo quanto sia esteso il down, al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali. Pubblicheremo qui tutti gli aggiornamenti disponibili.

Le segnalazioni per il down di Unicredit del 2 ottobre

Ci sono problemi con i servizi di Unicredit?

I primi feedback sono arrivati intorno alle ore 16:00 di oggi, venerdì 2 ottobre. Da lì in poi un incremento. Va detto che al momento non si registrano problemi nell’accesso al sito ufficiale dell’istituto. Le anomalie riscontrate potrebbero verificarsi in fase di autenticazione o durante l’esecuzione delle operazioni.

Aggiornamento (2 ottobre 2026, 16:31)

Le segnalazioni sono rimaste più o meno costanti nell’ultima mezz’ora. La buona notizia è che non sono aumentate. Potrebbe dunque essere il segnale di un problema circoscritto o in fase di risoluzione. Continueremo a pubblicare qui gli aggiornamenti.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 2 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 ott 2026
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