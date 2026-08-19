Apple TV 4K: un leak conferma l'arrivo di un nuovo Siri Remote

Apple potrebbe avere in serbo una novità importante per la prossima Apple TV 4K: un nuovo Siri Remote. A suggerirlo è un leak scoperto nel codice di macOS, che fa pensare anche all’arrivo di una funzione molto attesa: la possibilità di ritrovare più facilmente il telecomando quando finisce chissà dove.
Apple potrebbe sfruttare il prossimo evento dedicato all’iPhone per presentare anche una nuova Apple TV 4K. L’aggiornamento hardware è ormai al centro delle indiscrezioni da diversi mesi, ma la scoperta nel codice di macOS aggiunge ora un nuovo elemento. Apple starebbe lavorando anche a una nuova versione del Siri Remote.
La pista proviene da macOS 26.7 RC, una versione recente del sistema operativo di Apple. Esaminando il codice, sono emersi diversi riferimenti a prodotti non ancora ufficialmente svelati. Tra questi, “ATVRemote1,5”, che corrisponderebbe a un nuovo telecomando destinato all’Apple TV.
La scoperta è in linea con le informazioni già anticipate da Mark Gurman di Bloomberg. Secondo il giornalista, il prossimo modello potrebbe arrivare insieme a un telecomando leggermente modificato. Il riferimento nel codice di macOS 26.7 RC rafforza quindi l’ipotesi di un nuovo Siri Remote per la prossima Apple TV 4K. Il lancio di questa nuova generazione sarebbe peraltro atteso per il prossimo autunno.
Nuova Apple TV 4K, arriva anche un Siri Remote più facile da ritrovare?
Per il momento, non ci sono leak che permettano di sapere con precisione quali novità porterà il nuovo Siri Remote. L’unico indizio è il riferimento trovato nel codice di Apple, che confermerebbe lo sviluppo di una nuova versione del telecomando. Tra le funzioni più richieste dagli utenti c’è però da tempo la possibilità di ritrovare facilmente il telecomando quando viene smarrito. Apple potrebbe quindi decidere di integrare un chip Ultra Wideband nel Siri Remote, sfruttando una tecnologia simile a quella degli AirTag.
Va ricordato che per ora si tratta di una semplice ipotesi. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per saperne di più.