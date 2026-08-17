 Abbonamento gratuito a Apple TV: ecco come ottenerlo
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Abbonamento gratuito a Apple TV: ecco come ottenerlo

Ci sono diversi modi per provare il servizio streaming video dell'azienda di Cupertino senza pagare un euro.
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Ci sono diversi modi per provare il servizio streaming video dell'azienda di Cupertino senza pagare un euro.
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La recente uscita della quarta stagione di Ted Lasso, e le relative recensioni entusiastiche a livello globale, hanno riacceso i riflettori su Apple TV, il servizio streaming video dell’azienda di Cupertino. Interesse condiviso anche da tutti quegli utenti che non hanno mai avuto modo di testare il catalogo della piattaforma statunitense.

Per quest’ultimi c’è una bella notizia, vale a dire la possibilità di provare il servizio per 7 giorni gratis, iniziando un periodo di prova direttamente sull’omonima app preinstallata su iPhone, iPad e Apple TV, oppure sul sito tv.apple.com o qualunque dispositivo di streaming.

Pagina prova gratuita Apple TV

E se di recente si è acquistato un device Apple, c’è l’opportunità di approfittare di un periodo di prova della durata di tre mesi. L’offerta in questione comparirà in automatico all’interno dell’app Apple TV una volta effettuato il login con l’account Apple associato al recente acquisto (se non compare, verificare di aver aggiornato il dispositivo all’ultima versione del sistema operativo).

Oltre a Ted Lasso, il servizio streaming statunitense può contare su un catalogo ricco di serie vincitrici di Emmy Awards, tra cui Scissione, The Studio, Slow Horses e The Morning Show, oltre che successi a livello internazionale come Shrinking, Hijack, Your Friends & Neighbors e Monarch: Legacy of Monsters.

Nel frattempo la quarta stagione con protagonista Jason Sudeikis ha registrato il migliore esordio nella storia di Apple TV, sorprendendo perfino i piani alti della piattaforma. Secondo gli ultimi dati Nielsen, infatti, tra il 4 e il 5 agosto l’esordio del nuovo capitolo ha totalizzato qualcosa come 296,6 milioni di minuti.

La programmazione di Ted Lasso 4 prevede un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al gran finale atteso per il 7 ottobre. Questa settimana, mercoledì 19, sarà la volta del terzo episodio, mentre l’ultima settimana di agosto andrà in onda il quarto episodio di una stagione che ha tutte le carte in tavola per riscrivere un nuovo entusiasmante capitolo.

Pagina prova gratuita Apple TV

https://youtu.be/Kk1KdTMhFs8?si=zkYDPIZAQ9Deqm35

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Pubblicato il 17 ago 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
17 ago 2026
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