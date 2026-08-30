Windows 11: Microsoft conferma bug con mouse e Defender

Microsoft ha confermato il bug, introdotto con l’aggiornamento opzionale KB5120998 del 27 agosto, che resetta le impostazioni di personalizzazione del puntatore del mouse. L’azienda di Redmond ha confermato anche un secondo bug relativo a Defender Antivirus.

Personalizzazione del mouse eliminata

Diversi utenti avevano segnalato il reset della personalizzazione del puntatore del mouse (dimensione, colore, animazione), dopo aver installato l’aggiornamento KB5120998 di Windows 11 25H2/24H2. L’effetto può fastidioso è la visualizzazione di un puntatore (bianco o nero) di grandi dimensioni. Microsoft ha confermato la ricezione delle segnalazioni e descritto il problema:

Alcune segnalazioni indicano che il puntatore del mouse ad alta risoluzione viene sostituito da un puntatore bianco più grandi e che le animazioni personalizzate tornano alle impostazioni predefinite. I tentativi di ripristinare la precedente personalizzazione del puntatore risultano infruttuosi.

È stata quindi avviata un’indagine per determinare la causa del bug e verrà fornito un aggiornamento nei prossimi giorni. Al momento, l’unica soluzione è disinstallare l’aggiornamento.

Falsa notifica relativo a Microsoft Defender Antivirus

Il secondo bug è stato rilevato in Windows 11 26H1/25H2/24H2/23H2 e Windows 10 22H2/21H2. Dopo aver installato l’aggiornamento di Microsoft Defender Antivirus del 5 agosto (versioni 4.18.26070.9 del client antimalware e 1.1.26070.7 del motore) potrebbe essere mostrata una notifica che indica la disattivazione dell’antivirus, anche se è perfettamente funzionante.

Queste notifiche possono comparire all’avvio di Windows e in modo intermittente in seguito. Persistono anche se le impostazioni di notifica sono disattivate. Microsoft ha avviato lo sviluppo di una soluzione e distribuirà un nuovo aggiornamento dell’antivirus nei prossimi giorni.