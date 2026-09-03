Teams e Outlook non si avviano su Windows 11 ARM: la soluzione

Non c’è tregua per Microsoft… Appena archiviato il disservizio di Outlook del 31 agosto, un nuovo bug sta causando problemi sui PC Windows 11 ARM.

L’azienda ha confermato che il problema è comparso dopo il Patch Tuesday dell’11 agosto e può impedire l’avvio di Teams e del nuovo Outlook o provocarne la chiusura improvvisa. Il bug riguarda Windows 11 24H2, 25H2 e 26H1 e potrebbe coinvolgere anche alcuni dispositivi Surface, tra cui Surface Pro 11 e Surface Laptop 7.

Il Patch Tuesday di agosto fa crashare Teams e Outlook su Windows 11 ARM

Il bug si manifesta dopo l’installazione di KB5121003 su Windows 11 24H2 e 25H2, o di KB5121000 su Windows 11 26H1. Il problema riguarda principalmente i PC ARM nuovi o reinstallati di recente, che hanno già ricevuto gli aggiornamenti di Windows senza aver ancora scaricato tutti i componenti distribuiti separatamente tramite il Microsoft Store.

In questa configurazione, Teams e il nuovo Outlook possono non avviarsi correttamente. Outlook classico, Word ed Excel non sono invece interessati.

Teams e Outlook temporaneamente salvati da… un componente dedicato ai giochi

Microsoft indica di aver “mitigato” il problema, ma Windows non ha ancora ricevuto una correzione definitiva. Nel frattempo, la soluzione passa dal Microsoft Store: basta aprirlo, cercare gli aggiornamenti disponibili e installare Auto Super Resolution Package 1.0.19.0 o una versione successiva.

Questo pacchetto contiene i componenti necessari ad Automatic Super Resolution (Auto SR), la funzione di Windows 11 che si avvale dell’AI per migliorare le prestazioni e la qualità dell’immagine nei giochi compatibili.

Il legame con Teams e il nuovo Outlook può sembrare strano, ma non è del tutto illogico. Auto SR interviene nell’elaborazione grafica di Windows, mentre le due applicazioni si appoggiano a Edge WebView2 per visualizzare la propria interfaccia. Si può quindi ipotizzare che una versione obsoleta del componente entri in conflitto con il loro rendering grafico dopo gli aggiornamenti di agosto. Microsoft non fornisce tuttavia alcun dettaglio sulla causa esatta del bug.

Il pacchetto viene normalmente aggiornato automaticamente dal Microsoft Store, il che spiega perché il problema colpisce maggiormente i PC nuovi o reinstallati di recente. Microsoft prevede comunque una correzione direttamente in Windows, senza indicare per il momento una data precisa.