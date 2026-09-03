WhatsApp su Android: la galleria si apre senza PIN né impronta

Basta rispondere a una videochiamata WhatsApp su uno smartphone Android bloccato per aprire l’intera galleria fotografica del dispositivo. Nessun codice, nessuna impronta digitale, nessuna sequenza di sblocco. Il selettore multimediale si apre liberamente, aggirando la schermata di blocco come se non esistesse.

La falla è stata individuata dal ricercatore di sicurezza Jose Rodriguez. Secondo 9to5Google, non è quindi richiesta alcuna competenza tecnica particolare. Basta avere il telefono tra le mani.

WhatsApp su Android: una falla permette di accedere alle foto senza sbloccare il telefono

Quando una videochiamata WhatsApp arriva su un Android bloccato, chiunque abbia in mano il dispositivo può rispondere senza sbloccarlo, esattamente come per una normale telefonata. Una volta stabilita la comunicazione, basta toccare l’icona degli effetti video, navigare verso la scheda “Sfondi”, selezionare “Crea con Meta AI” e poi “Modifica la foto”: la galleria completa si apre. Ma il sistema non richiede mai la minima autenticazione.

Lo strumento di editing fotografico, progettato per arricchire l’esperienza di chiamata, accede quindi alle immagini archiviate sul dispositivo senza verificare preventivamente che l’utente sia effettivamente il proprietario del telefono. L’anteprima delle foto viene mostrata ancor prima che il sistema richieda un PIN o un’autenticazione biometrica.

Pixel e Oppo esposti, Samsung e iPhone risparmiati

Curiosamente, questa falla non colpisce tutti gli smartphone Android. Attraverso i test condotti da Lukáš Štefanko, ricercatore di ESET, un Google Pixel 6 Pro e un Oppo K13 con ColorOS 16 risultano entrambi vulnerabili. Non è invece il caso del Samsung Galaxy S25 Ultra con One UI 8.5. Quest’ultimo rimanda l’utente alla schermata di blocco ed esige un’autenticazione prima di proseguire.

Gli iPhone, dal canto loro, non sono interessati. Il framework CallKit di Apple obbliga WhatsApp a utilizzare l’interfaccia di chiamata nativa di iOS. L’accesso ai menu personalizzati dell’applicazione durante una chiamata è bloccato. E lo è quindi anche lo strumento di sostituzione dello sfondo che consente l’aggiramento.

La falla è stata segnalata a Meta e Google. Nessuna correzione è stata annunciata ad oggi. È comunque possibile accedere alle impostazioni dei permessi di Android e limitare l’accesso di WhatsApp a foto e video. In questo modo, l’applicazione può accedere soltanto a un sottoinsieme di immagini precedentemente approvate, non all’intera libreria.