Windows 11 KB5121003: Microsoft conferma bug con i giochi

A distanza di pochi giorni dalle segnalazioni, Microsoft ha confermato ufficialmente il problema introdotto dall’aggiornamento KB5121003 per Windows 11 25H2/24H2. Alcuni giochi non vengono eseguiti o funzionano in maniera instabile. Nel frattempo sono stati rilevati altri malfunzionamenti per Outlook e Teams sui dispositivi con processori Arm.

Microsoft ha avviato un’indagine e fornirà la soluzione

L’aggiornamento KB5121003 per Windows 11 25H2 e 24H2, rilasciato l’11 agosto, include numerose novità, tra cui la funzionalità Low latency Profile che consente di velocizzare l’avvio delle app. Nella pagina dedicata non viene indicato nessun problema. Diversi utenti hanno però notato che, dopo l’installazione dell’update, alcuni giochi vanno in crash.

Ieri sera, Microsoft ha aggiornato la pagina di supporto per confermare la presenza del bug. L’azienda di Redmond ha elencato i giochi interessati (ARC Raiders e The Finals di Embark Studios e MARVEL Tōkon: Fighting Souls di Arc System Works) e i possibili sintomi:

Il gioco smette di rispondere (si blocca)

Il gioco si chiude improvvisamente

Viene visualizzato l’errore “EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION”

Il dispositivo si riavvia senza preavviso

Microsoft scrive però che valuterà la sua responsabilità, ovvero se il problema è stata causato dall’aggiornamento. Maggiori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni. In attesa della soluzione è possibile disattivare e rimuovere il servizio inpoutx64 , eliminare il file inpoutx64.sys e cancellare la relativa chiave nel registro, seguendo le istruzioni fornite da Embark Studios.

Nelle ultime ore sono stati segnalati altri problemi. Dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5121003 su alcuni dispositivi Arm, tra cui Surface Laptop 7, Surface Pro 11 e HP OmniBook 3, non è possibile avviare Teams e Outlook. Al momento, le segnalazioni sono tre, quindi non un numero sufficiente per avviare un’indagine. Un moderatore ha consigliato di inviare un report dettagliato tramite Feedback Hub.