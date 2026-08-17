Windows 11 KB5121003: bug manda in crash alcuni giochi

L’aggiornamento KB5121003 per Windows 11 25H2 e 24H2 include importanti miglioramenti per Esplora file e altri componenti del sistema operativo. Microsoft ha inoltre attivato la funzionalità Low latency Profile che consente di velocizzare l’avvio delle app. Tuttavia, come già accaduto in passato, alcuni utenti hanno segnalato un bug che impedisce l’esecuzione di due giochi.

ARC Raiders e The Finals vanno in crash

L’aggiornamento KB5121003 è obbligatorio, quindi viene scaricato e installato automaticamente da Windows Update. Nelle note di rilascio e nella pagina di supporto non viene confermato nessun problema. Diversi utenti hanno invece segnalato l’impossibilità di eseguire ARC Raiders e The Finals. Embark Studios, sviluppatore di entrambi i giochi, ha comunicato che i crash si verificano dopo l’installazione dell’update.

Tra i sintomi che evidenziano il problema ci sono riavvii continui e l’onnipresente BSOD. In precedenti casi, i crash erano dovuti ai driver video di AMD e NVIDIA. Stavolta la colpa è sicuramente di Microsoft. Embark Studios ha specificato che l’aggiornamento KB5121003 ha modificato il file inpoutx64.sys , un driver a livello kernel usato per comunicare direttamente con l’hardware del computer (può essere installato da tool di terze parti).

La soluzione estrema è disinstallare l’aggiornamento, ma così vengono rimosse anche le patch di sicurezza. In attesa del rilascio del fix da parte di Embark Studios è possibile fermare e cancellare il servizio inpoutx64 , cancellare il file inpoutx64.sys e cancellare la relativa chiave nel registro, seguendo queste istruzioni. Al momento non ci sono conferme da Microsoft.

Altri utenti hanno segnalato anche problemi con grafica, HDR, refresh rate dei monitor e Windows Hello (impossibile il login con PIN). Se il computer diventa inusabile non resta che rimuovere l’aggiornamento e attendere il fix definito di Microsoft (probabilmente con l’aggiornamento di settembre).