 Il kernel 7.2 di Linux, queste le novità più importanti
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Il kernel 7.2 di Linux, queste le novità più importanti

Il nuovo kernel di Linux è disponibile: le principali novità per hardware, memoria, file system, rete, virtualizzazione e sicurezza.
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Il nuovo kernel di Linux è disponibile: le principali novità per hardware, memoria, file system, rete, virtualizzazione e sicurezza.
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Il kernel 7.2 di Linux è disponibile su kernel.org nella sua versione definitiva. Distribuito nel fine settimana, porta con sé alcune novità significative come miglioramenti sul fronte del supporto hardware, la gestione delle reti, il file system, la sicurezza e altro ancora. Lo vedremo integrato più avanti nelle prime distribuzioni pronte da installare sui computer.

Le novità principali del kernel Linux 7.2

Il messaggio di Linux Torvalds che annuncia la novità si apre con una frase che è un riferimento diretto all’influenza che l’AI sta avendo sul progetto, tema più che mai caldo e su cui è già intervenuto più volte esprimendo la propria opinione e dettando le linee guida.

Beh, quest’ultima settimana di uscite è stata, ancora una volta, più imponente di quanto avrei desiderato, ma ehi, con tutta questa storia della nuova normalità, se avessi ritardato le uscite per questo motivo probabilmente non avremmo mai avuto un’uscita.

Dando uno sguardo alle novità, tra le più importanti c’è il supporto a un bilanciamento del carico di lavoro più efficiente, basato sull’utilizzo della cache. Si aggiungono quelli iniziali a HDMI 2.1 FRL per il driver AMDGPU, alla piattaforma CRI per il driver Intel Xe e a Rust per l’architettura IBM System/390, oltre a una gestione inedita dei notificatori ACPI.

Altri passi in avanti riguardano memoria e prestazioni, con interventi mirati su swap, THP (Transparent HugePage Support) e file system come Btrfs, SMB, NTFS (introdotto con la 7.1), EROFS. Vengono inoltre aggiornati diversi componenti legati ai sistemi multiprocessore, alle connessioni di rete e alla virtualizzazione, con nuove funzionalità per KVM, NFS, IPv6, PPPoE e Thunderbolt. Invece, lato sicurezza, si segnalano nuovi strumenti per controllare i socket UDP.

Ora si guarda avanti, alla versione 7.3. La prima RC (Release Candidate) arriverà entro fine mese, il 30 agosto, mentre la sua incarnazione finale è attesa per il mese di ottobre, indicativamente intorno alla metà.

Fonte: Linus Torvalds, LKML.ORG

Pubblicato il 17 ago 2026

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17 ago 2026
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