Windows 11 26H2 anche su PC con vecchi processori?

Come è noto, Microsoft ha aggiornato i requisiti hardware minimi a partire da Windows 11 24H2, impedendo l’installazione su PC con vecchi processori senza due specifiche istruzioni. Uno sviluppatore ha pubblicato su GitHub un tool che permette di aggirare queste restrizioni. Windows 11 26H2, rilasciato a fine settembre, potrebbe essere quindi installato anche su computer piuttosto “vintage”.

Procedura complicata e rischiosa

A partire da Windows 11 24H2, Microsoft ha aggiunto due requisiti hardware. Il processore deve supportare le istruzioni SSE4.2 e POPCNT. Sui computer con vecchie CPU non è quindi possibile effettuare l’upgrade da Windows 11 23H2. Diversi tool, tra cui il popolare Rufus, permettono di rimuovere la verifica di altri requisiti (UEFI, Secure Boot e TPM 2.0), ma l’installazione di Windows 11 24H2 si blocca.

Lo sviluppatore Smu1zel ha scoperto che durante l’installazione viene verificata solo la presenza dell’istruzione POPCNT, parte di SSE4.2 (Intel) e SSE4a (AMD). Ha quindi creato il tool POP4.2 che cambia alcuni byte nel kernel., rimuovendo la verifica della presenza delle istruzioni SSE4.2. Ciò permette di installare Windows 11 26H2 anche sui processori con l’istruzione POPCNT. Nel seguente video si vede Windows 11 26H2 su un PC con AMD Phenom X4 9600 del 2008.

La procedura non è tuttavia alla portata di tutti. Come indicato nella pagina di POP4.2 su GitHub devono essere eseguite alcune azioni manuali, come la sostituzione dei file WindowsCodecs.dll e msxml6.dll di Windows 11 26H2 con quelli di Windows 11 23H2. Lo script Python del tool permette di creare un’immagine ISO modificata.

Ovviamente non è garantito il funzionamento stabile del sistema operativo o delle applicazioni. Lo stesso sviluppatore avverte che il progetto è sperimentale.