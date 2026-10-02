Windows: basta Shift e un clic per scorrere più velocemente

Raymond Chen ha pubblicato un’altra perla sul blog The Old New Thing di Microsoft. Coinvolto nello sviluppo di Windows per oltre 30 anni, in un nuovo post ha raccontato la storia delle scorciatoie da tastiera dedicate alla scrollbar, la barra di scorrimento. È un pezzo curioso, una lettura consigliata, anche perché svela alcuni retroscena che non erano mai emersi (o che erano finiti nel dimenticatoio).

Le scorciatoie che conoscevi per la scrollbar

Ad esempio, con l’arrivo di Windows 2000, la software house ha introdotto il supporto al clic con il tasto destro del mouse sulla componente e un nuovo comando, chiamato Scroll here. È ancora attivo su Windows 11, ma probabilmente in molti ne ignorano l’esistenza (compreso il sottoscritto fino a poco fa).

Non si tratta di una vera e propria scorciatoia da tastiera, in senso stretto, perché per l’esecuzione prevede di usare la periferica in accoppiata con il mouse: con la combinazione Shift+clic su un qualsiasi punto della scrollbar, la schermata si sposta immediatamente in quella posizione. Può tornare utile soprattutto quando si sta navigando in pagine e documenti lunghi, per passare da una sezione all’altra senza doversi cimentare in uno scorrimento infinito. Provare per credere.

La cosa bizzarra è che anche Chen ammette di essere venuto a conoscenza di questo metodo solo di recente. Fino a poco tempo fa, per l’operazione utilizzava un clic con il tasto destro sulla scrollbar, per poi selezionare il comando nel menu contestuale aperto.

Non conoscevo questa scorciatoia fino a poco tempo fa. Avevo sempre usato il mio fidato menu contestuale.

Oggi, non tutti i software utilizzano l’approccio nativo di Windows per la barra di scorrimento integrata, dunque è possibile che con alcune app non funzioni.