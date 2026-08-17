Bug in Screen Sharing di macOS permette l'accesso al Mac

Il Netherlands Cyber Security Center (NCSC) ha avvisato gli utenti che circola un exploit funzionante in grado di sfruttare una vulnerabilità di macOS. Ignoti cybercriminali hanno già eseguito attacchi per tentare di accedere ai Mac non aggiornati e installare un miner Monero. Apple ha rilasciato la relativa patch il 6 agosto, quindi è consigliato effettuare l’aggiornamento del sistema operativo.

Disattivare Screen Sharing o usare una VPN

La vulnerabilità, indicata con CVE-2026-65400, è presente nella funzionalità Screen Sharing (condivisione dello schermo) che permette agli utenti sulla stessa rete di visualizzare il contenuto dello schermo e controllare il Mac da remoto (aprire file, avviare app e altre azioni). Viene usato il protocollo VNC sulla porta TCP 5900.

Il bug permette di accedere al Mac da remoto senza credenziali valide, se la porta TCP 5900 è accessibile da Internet. Il Netherlands Cyber Security Center ha comunicato che circola un exploit funzionante. Almeno un cybercrimnale ha trovato alcuni Mac vulnerabili con la porta TCP 5900 esposta su Internet, sfruttato la vulnerabilità per ottenere privilegi root e installato un miner di criptovalute Monero.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull’attacco informatico, né quanti utenti sono interessati. Non sembra che l’exploit sia stato sfruttato per eseguire altre azioni (distribuire malware, rubare credenziali), oltre all’installazione del miner. Apple ha rilasciato la relativa patch con macOS Tahoe 26.6.1, Sequoia 15.7.9 e Sonoma 14.8.9. È quindi fortemente consigliata l’installazione degli aggiornamenti.