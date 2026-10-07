Ritorna la truffa della ballerina: attenzione ai messaggi WhatsApp

A distanza di circa otto mesi dall’ultimo avviso, gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) hanno rilevato una vecchia conoscenza. È tornata a circolare la famigerata truffa della ballerina su WhatsApp. Gli utenti credono di partecipare al voto, ma perdono il controllo dell’account.

Come evitare di cadere nella trappola

La catena di infezione è nota. L’ignara vittima riceve un messaggio su WhatsApp da un contatto conosciuto (presente nella rubrica dello smartphone), il cui account è stato già compromesso. Ciò permette ai cybercriminali di non destare sospetti, visto che il mittente è affidabile. Con il messaggio viene chiesto di votare per una giovane ballerina per aiutarla a vincere un concorso o una borsa di studio.

Cliccando il link presente nel testo viene aperto il sito che ospita la presunta votazione. Stavolta ci sono due finaliste (ovviamente con nomi inventati e immagini quasi sicuramente generate con l’intelligenza artificiale) che il pubblico deve votare per consentire la loro iscrizione alla scuola internazionale di balletto di Praga.

Dopo aver scelto la ballerina è necessario verificare il voto tramite WhatsApp. Viene quindi mostrata una schermata in cui l’utente deve inserire il numero di telefono italiano. È in pratica la schermata usata per l’accesso a WhatsApp Web. L’utente riceverà una notifica e dovrà inserire il codice visualizzato.

Non verrà ovviamente verificato il voto, ma l’ignara vittima autorizzerà il collegamento dello smartphone dei truffatori al proprio account. Questi ultimi avranno quindi accesso completo ai messaggi e ai contatti. Potranno così leggere le conversazioni e inviare lo stesso messaggio ad altre persone.