Googlebook: bootloader sbloccabile e supporto Magisk

I Googlebook con chip Intel non sono compatibili con tutte le app Android, ma c’è una buona notizia per gli smanettoni. Google ha confermato che il bootloader può essere sbloccato, fornendo anche una guida ufficiale. John Wu, oggi dipendente dell’azienda di Mountain View, ha inoltre comunicato che il suo tool Magisk supporta Googlebook OS.

Funzionalità riservate agli utenti più esperti

I Googlebook sono in vendita dal 4 ottobre. In Italia è possibile acquistare il Lenovo Googlebook 15 con processore Intel Core Ultra 5. Il sistema operativo installato è Googlebook OS. Essendo derivato da Android ha ereditato anche una caratteristica molto apprezzata dagli utenti più esperti.

Google permette di sbloccare il bootloader dei Googlebook per installare una versione personalizzata del sistema operativo o testare un’app. L’azienda di Mountain View avverte che lo sblocco comporta la cancellazione di tutti i dati e la disattivazione della sicurezza del dispositivo. Inoltre, le modifiche non supportate da Google possono causare problemi hardware, software o di sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.

L’utente deve innanzitutto attivare lo sblocco OEM con questa procedura:

Apri l’app Impostazioni

Seleziona Informazioni sul dispositivo

Nella sezione “Identificatori dispositivo” seleziona Numero build 7 volte

Seleziona Sistema

Nella sezione “Avanzate” seleziona Opzioni sviluppatore e attiva Sblocco OEM

Questa è invece la procedura per sbloccare il bootloader:

Spegni il Googlebook e sconnetti tutti i dispositivi (mouse, dischi esterni e altro)

Tieni premuto i tasti Esc + F2 e il tasto di accensione

Rilascia Esc + F2 quando si accende lo schermo

Rilascia il tasto di accensione quando compare un messaggio

Nella schermata di ripristino seleziona Opzioni avanzate > Sblocca bootloader

John Wu ha comunicato che il suo tool Magisk supporta i Googlebook e che il codice è disponibile (al momento non è presente su GitHub). Lo sviluppatore ha sottolineato che il risultato finale è migliore rispetto ad Android. Il rooting impedisce il funzionamento dei wallet e delle app bancarie. Sui Googlebook sono ancora accessibili tramite browser.