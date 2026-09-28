 Lenovo Googlebook 15 arriva in Italia: prezzo e caratteristiche
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Lenovo Googlebook 15 arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Un nuovo laptop con Gemini, schermo OLED touch e un anno di Google AI Pro incluso: tutte le caratteristiche del Lenovo Googlebook 15.
Lenovo Googlebook 15 arriva in Italia: prezzo e caratteristiche
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Un nuovo laptop con Gemini, schermo OLED touch e un anno di Google AI Pro incluso: tutte le caratteristiche del Lenovo Googlebook 15.
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C’è anche Lenovo Googlebook 15 tra i primi dispositivi di questa nuova categoria. Oggi diamo uno sguardo al modello del brand che domina il mercato PC in termini di vendite, in arrivo ufficialmente la prossima settimana: sarà disponibile in Italia a partire dal 4 ottobre, al prezzo di 1.199 euro per la configurazione base.

Tutti i dettagli sul Lenovo Googlebook 15

L’esperienza ruota attorno al concetto di intelligenza artificiale (47 TOPS a bordo), con Gemini al centro della scena per svolgere compiti come la creazione dei contenuti e l’organizzazione delle attività. Dal punto di vista del software, spiccano l’ampio schermo in formato 2.8K con superficie touch e l’autonomia piuttosto elevata, senza dimenticare la Glowbar sulla scocca esterna, vero e proprio tratto distintivo della linea. Sono due i tagli di memoria interna a disposizione, lo stesso vale per la RAM.

Il sistema operativo è Googlebook OS, con il suo cursore Magic Pointer pensato per trasformarsi ogni volta che serve in un assistente. È prevista una profonda integrazione con i dispositivi mobile basati su Android. Di seguito le specifiche tecniche in dotazione al portatile.

  • Display touchscreen da 15,3 pollici con pannello OLED, risoluzione 2880×1880 pixel (16:10), refresh rate da 120 Hz e luminosità fino a 500 nit;
  • processore Intel Core Ultra 5 325 con chip grafico integrato;
  • 16 o 32 GB di RAM LPDDR5x;
  • SSD da 256 o 512 GB;
  • webcam da 5 megapixel con otturatore fisico per la privacy e doppio microfono;
  • quattro altoparlanti con Dolby Atmos;
  • connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;
  • due porte USB-C con Thunderbolt 4, una USB 3.2 Type-A, uscita HDMI 2.0 e jack audio combo;
  • tastiera retroilluminata e touchpad con feedback aptico da 150×95 millimetri;
  • lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale e Glowbar;
  • batteria da 70 Whr con autonomia fino a 12,5 ore;
  • dimensioni 341x236x16 millimetri, peso 1,29 chilogrammi;
  • colorazione Cloud Grey.

Il design del Lenovo Googlebook 15

L’acquisto dà diritto a un anno di abbonamento gratuito al piano Google AI Pro. È quello che include l’accesso alle funzionalità più avanzate di Gemini, 5 TB di spazio per l’archiviazione sul cloud e alcune applicazioni dedicate alla creatività come Adobe Photoshop, Adobe Premiere e CapCut.

Pubblicato il 28 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 set 2026
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