 AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD e Windows 11: Lenovo IdeaPad Slim 3
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AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD e Windows 11: Lenovo IdeaPad Slim 3

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11 Home, oggi è tuo a un prezzaccio.
AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD e Windows 11: Lenovo IdeaPad Slim 3
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Il Lenovo IdeaPad Slim 3 con AMD Ryzen 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11 Home, oggi è tuo a un prezzaccio.
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Lenovo IdeaPad Slim 3 a questo prezzo non ha rivali

Sicuramente oggi il rapporto qualità prezzo del Lenovo IdeaPad Slim 3 è imbattibile. Partendo dal design notiamo subito due caratteristiche interessanti: leggerezza e robustezza. Ha un generoso display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080  e trattamento antiriflesso con bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. Ha una webcam integrata e possiede una tastiera con touchpad e tastierino numerico. Inoltre potrai avvalerti di una batteria da 47 Wh con Rapid Charge Boost che ti permette di lavorare fino a 2 ore con 15 minuti di ricarica.

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A bordo troviamo il potente processore AMD Ryzen 5 affiancato da 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. C’è poi un SSD PCIe 4.0 da 512 GB che garantisce un’ottima archiviazione e un’accensione veloce. Possiede due altoparlanti Dolby Audio per un ascolto perfetto de iverse porte per garantire un eccellente versatilità. Potrai collegare periferiche e pendrive tramite le USB 3.2 Gen 1 e USB Type-C 3.2 Gen 1. Puoi usare la porta HDMI per collegare un secondo monitor e il lettore di schede SD per spostare file da dispositivi come Action Cam e Droni.

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Pubblicato il 27 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
27 set 2026
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