Googlebook: alcune app Android non funzionano con chip Intel

A partire dal 4 ottobre sono in vendita i primi cinque Googlebook di Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo. Il sistema operativo è basato su Android, quindi non dovrebbero esserci problemi di compatibilità. L’azienda di Mountain View ha invece confermato che alcune app non funzionano correttamente con i processori Intel.

Gli sviluppatori devono modificare le app

Android è un sistema operativo per smartphone e tablet. Questi dispositivi integrano esclusivamente processori basati sull’architettura Arm. Sui Googlebook di Dell e HP con chip Snapdragon X Elite di Qualcomm non c’è nessun problema di compatibilità per le app. Su quelli di Acer, ASUS e Lenovo con chip Intel Core Ultra 5/7 è necessaria la traduzione del codice da Arm a x86.

Rispondendo ad una richiesta di Android Authority, Google ha dichiarato:

La stragrande maggioranza delle app Android funziona in modo fluido sui Googlebook con processori Intel e Qualcomm, senza necessità di configurazioni aggiuntive. Poiché molte app Android sono state originariamente progettate per chip Arm, un numero limitato di app o giochi complessi richiede modifiche da parte degli sviluppatori per offrire prestazioni ottimali sulle piattaforme basate su Intel. Stiamo collaborando strettamente con gli sviluppatori di app, Intel e Qualcomm per ottimizzare costantemente le prestazioni ed estendere la compatibilità all’intero portafoglio di applicazioni.

L’azienda di Mountain View non specifica il tipo di problema, né i nomi delle app Android poco compatibili. Considerati i prezzi piuttosto elevati (il Lenovo Googlebook 15 costa 1.199 euro in Italia), forse sarebbe preferibile una maggiore trasparenza per consentire agli utenti di verificare il pieno supporto delle app utilizzate prima dell’acquisto.

Durante l’annuncio dei Googlebook non sono stati citati eventuali problemi di compatibilità. In un video sui social media viene evidenziata la possibilità di ottenere l’intero catalogo del Play Store. Nei prossimi giorni verranno pubblicate le prime recensioni, quindi salteranno fuori le “magagne”.