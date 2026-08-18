Windows 11: miglioramenti per Esplora file e menu contestuale

Microsoft ha deciso finalmente di migliorare Esplora file, il componente più utilizzato di Windows 11. Alcune novità sono già disponibili per tutti. Altre sono al momento riservate agli Insider e quindi presenti nelle versioni preliminari del sistema operativo. Nell’ultima build di Windows 11 26H2, rilasciata nel canale Experimental, c’è anche il nuovo menu contestuale.

Esplora file più veloce e menu contestuale personalizzabile

Esplora file è senza dubbio il componente più “difettoso” di Windows 11. Microsoft ammette che ci sono diversi problemi in termini di prestazioni e affidabilità. Il caricamento è lento, le operazioni sui file possono causare blocchi e ci sono anche bug estetici. Grazie all’aiuto degli Insider sono stati introdotti vari miglioramenti, tra cui la visualizzazione della dimensione dei file con unità di misura appropriate (KB, MB e GB).

Come detto, alcune novità sono incluse negli aggiornamenti (opzionali e obbligatori) distribuiti tramite Windows Update. Altre sono ancora in test. Con la build 26220.9202 di Windows 11 25H2 (canale Beta) è stato velocizzato il lancio della Home di Esplora file. La build 26340.9212 di Windows 11 26H2 (canale Experimental) include il nuovo menu contestuale.

Microsoft ha ridotto il numero di voci, quindi l’apertura è più veloce. Gli utenti possono inoltre utilizzare la nuova opzione di personalizzazione che evita l’installazione di tool esterni. In fondo al menu è presente la voce che porta alla relativa pagina delle impostazioni.

È possibile attivare/disattivare diverse voci, tra cui Invia a, Stampa e Ruota immagine, visualizzare/nascondere il sottomenu, spostare la voce Proprietà in basso e mostrare i comandi più comuni (Taglia, Copia, Incolla, Rinomina, Condividi, Elimina) direttamente nel menu (verranno rimosse le icone nella parte superiore).

Microsoft ha rilasciato inoltre le build 28020.2731 di Windows 11 26H1 (canale Beta), 28120.2738 di Windows 11 26H1 (canale Experiental) e 29648.1000 (canale Experimental Future Platforms). In tutte le build è stata eliminata l’utility WMIC.