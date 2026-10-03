 Windows 11 26H2: bug impedisce uso delle app con audio AC-3
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Windows 11 26H2: bug impedisce uso delle app con audio AC-3

L'aggiornamento opzionale KB5124010 ha introdotto un bug che impedisce il corretto funzionamento delle app con decodifica audio AC-3 (Dolby Digital).
Windows 11 26H2: bug impedisce uso delle app con audio AC-3
Informatica Sistemi operativi
L'aggiornamento opzionale KB5124010 ha introdotto un bug che impedisce il corretto funzionamento delle app con decodifica audio AC-3 (Dolby Digital).
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Windows 11 26H2 aveva ereditato tre bug dalle precedenti due versioni del sistema operativo. Ieri sera sono diventati quattro. Microsoft ha confermato che l’aggiornamento opzionale KB5124010 può impedire il corretto funzionamento di alcune app con decodifica AC-3. Ovviamente il problema riguarda anche Windows 11 25H2 e 24H2, in quanto condividono lo stesso codice.

Ancora nessuna soluzione provvisoria o definitiva

Il bug è stato introdotto dall’aggiornamento KB5124010 rilasciato il 22 settembre. Essendo opzionale, gli utenti possono evitare il download (non viene installato automaticamente tramite Windows Update), in attesa del fix che probabilmente arriverà insieme all’update obbligatorio del 13 ottobre.

Dopo aver installato l’aggiornamento, alcune app che richiedono la decodifica dell’audio AC-3 (Dolby Digital) potrebbero chiudersi in modo imprevisto. Microsoft sottolinea che l’incidenza del problema dipende dalle attività svolte dalle applicazioni in questione. In alcuni casi, le app potrebbero funzionare normalmente finché non vengono utilizzate determinate funzionalità, come la riproduzione di musica. Le app interessate includono giochi, lettori multimediali e alcuni programmi di produttività.

L’azienda di Redmond evidenzia che molte app moderne non utilizzano Windows per questo tipo di codifica. Il componente di codice interessato è utilizzato principalmente in app legacy che si affidano ancora alla decodifica audio integrata di Windows. Molte app moderne che usano il codec AC-3 includono spesso componenti di decodifica audio propri.

Come detto non è disponibile nessun workaround (soluzione temporanea). Il bug non è considerato grave, quindi il fix arriverà con un futuro aggiornamento. Microsoft fornirà ulteriori informazioni nei prossimi giorni, se disponibili.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 3 ott 2026

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