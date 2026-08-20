Windows 11: update fa crashare alcuni giochi, la soluzione

L’aggiornamento KB5121003 di Windows 11 è stato rilasciato l’11 agosto, ma alcuni gamer lamentano già diversi problemi. Dopo l’installazione, infatti, alcuni giochi si bloccano o si chiudono improvvisamente. L’indiziato numero uno sarebbe un driver in particolare.

Ogni mese Microsoft pubblica un nuovo aggiornamento di sicurezza per Windows 11. Quello di agosto, KB5121003, corregge oltre 400 falle, tra cui una vulnerabilità zero-day che può consentire agli hacker di ottenere privilegi di amministratore. Tuttavia, dal suo rilascio, diversi utenti segnalano problemi su alcune macchine, in particolare al lancio dei giochi. ARC Raiders e The Finals sono coinvolti, e il loro studio, Embark, ha confermato che l’aggiornamento di Windows è effettivamente all’origine dei crash.

Embark Studios, che sviluppa ARC Raiders e The Finals, ha reagito rapidamente alle prime segnalazioni sul proprio server Discord, come riportato da Windows Latest. Siamo a conoscenza di un nuovo crash introdotto dalla pubblicazione di un aggiornamento Windows (KB5121003) che può colpire alcuni di voi , ha dichiarato lo studio. Il team afferma di essere al lavoro su una correzione e promette di comunicare non appena sarà disponibile una soluzione.

Il problema sembra legato a inpoutx64.sys, un driver di terze parti che opera a livello del kernel di Windows ed è utilizzato da alcune utility hardware. Dall’installazione di KB5121003, diversi giocatori segnalano in particolare gli errori “Hang detected on GameThread” e “EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION”. In alcuni casi, il crash può persino provocare il riavvio del PC. Le segnalazioni non si limitano ad ARC Raiders e The Finals, dato che altri giocatori riferiscono problemi anche con Marvel Tōkon: Fighting Souls.

La soluzione temporanea

In attesa di una correzione definitiva, Embark propone una soluzione temporanea. Consiste nell’aprire il Prompt dei comandi con privilegi di amministratore, quindi eseguire in successione i comandi “sc stop inpoutx64” e “sc delete inpoutx64″. Il file inpoutx64.sys deve poi essere eliminato manualmente dalla cartella C:\Windows\System32\drivers. Diversi utenti indicano inoltre che la disinstallazione di KB5121003 consente di ripristinare il funzionamento normale, il che rafforza l’ipotesi di un problema di compatibilità introdotto dall’aggiornamento.

I giocatori non sono gli unici colpiti da questi malfunzionamenti. Alcuni report segnalano cali della frequenza di aggiornamento dello schermo, schermate nere e un comportamento anomalo dell’HDR su determinate configurazioni. Anche Windows Hello crea problemi su alcune macchine. Il PIN deve essere registrato nuovamente a ogni riavvio, poiché la chiave viene ricreata e poi corrotta sistematicamente.

Per gli utenti colpiti unicamente dai crash dei giochi, rimuovere il driver inpoutx64 resta la soluzione più prudente. Per gli altri problemi, disinstallare KB5121003 tramite Impostazioni → Windows Update → Cronologia aggiornamenti → Disinstalla aggiornamenti è possibile, ma comunque fortemente sconsigliato. L’aggiornamento corregge falle di sicurezza gravi e Microsoft raccomanda di non posticipare l’installazione oltre i tre giorni.