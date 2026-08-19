Windows 11 migliorerà la gestione della privacy con le app Win32

È in arrivo una novità di Windows 11 destinata a migliorare la gestione della privacy, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni concesse alle applicazioni. La build 26340.9212 distribuita nei giorni scorsi da Microsoft agli Insider nel canale Experimental introduce una modifica alle impostazioni per quanto riguarda microfono e videocamera.

W11 e privacy: miglioramenti per le app Win32

Il cambiamento è testimoniato dallo screenshot condiviso da Jakub su X, lo riportiamo qui sotto. È quello che permette di intervenire singolarmente sui permessi concessi alle app Win32, eventualmente revocando l’accesso ai componenti in modo specifico, granulare, senza doverlo disattivare per tutte.

Per capire meglio di cosa si tratta, qui, questa è la situazione attuale. Per quelle che Windows 11 definisce app desktop , non consente il controllo intervenendo sui software specifici. Lo fa solo per le app moderne, quelle che usano il sistema di autorizzazioni nativo dell’OS.

La schermata in questione è quella che si può raggiungere da Impostazioni, facendo clic su Privacy e sicurezza, poi selezionando una voce tra Microfono e Videocamera. Lo stesso varrà anche per la localizzazione. Per qualche motivo che non è del tutto chiaro, Microsoft ha deciso di raccogliere queste configurazioni in Percorso.

A questo si aggiunge un prompt che chiede l’autorizzazione per abilitare (lo screenshot è di Windows Latest). In questo caso, il browser Edge sta tentando di accedere al microfono.

Come sempre, le novità dovranno trascorrere diverso tempo in fase di test, alla ricerca di problemi da risolvere o aspetti da migliorare. Ipotizzando, potremmo vederle integrate nella versione finale di Windows 11 entro qualche mese. Fanno parte di un percorso che ormai da qualche tempo vede la software house impegnata a migliorare la piattaforma, finalmente anche ascoltando i feedback degli utenti, dopo un periodo in cui di certo non sono mancati i feedback negativi, soprattutto per l’inclusione forzata dell’AI e in particolare di Copilot.