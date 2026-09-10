mandalo.it sfida WeTransfer, invia di file anche senza registrazione

Non tutti sono contenti delle limitazioni imposte da WeTransfer in seguito all’acquisizione di Bending Spoons, tanto che in molti si sono messi alla ricerca di un’alternativa valida per inviare file di grandi dimensioni in modo facile e rapido. Qui è dove ne segnaliamo una 100% italiana e utilizzabile anche senza registrazione, integrabile con Thunderbird e Outlook se necessario: mandalo.it.

mandalo.it è l’alternativa italiana a WeTransfer

Il servizio è stato sottoposto alla nostra attenzione dalla Web Agency cuneese FR Italy che lo ha realizzato, gli dedichiamo volentieri un articolo. Opera con modalità di trattamento dei dati conformi al GDPR e alle normative italiane ed europee, conserva i file su server OVHcloud in Germania (mai fuori dall’Ue) e integra funzioni dedicate a fotografi e professionisti, come le gallerie per la selezione delle immagini e l’invio delle fatture. L’immagine qui sotto mostra l’interfaccia, accessibile anche da mobile, senza dover installare alcuna applicazione.

Abbiamo fatto un test. Questo è il risultato, scegliendo di condividere l’upload tramite email, con il messaggio ricevuto dal destinatario direttamente nella casella di posta elettronica e tutto l’occorrente per procedere al download. Si può anche scegliere di generare un link condivisibile del tipo https://www.mandalo.it/d/*** .

Tre piani d’uso, due gratis e uno in abbonamento

mandalo.it offre tre formule di utilizzo, due a costo zero e una che invece prevede un abbonamento mensile. Vediamo cosa includono, per tutte le informazioni rimandiamo al sito ufficiale.