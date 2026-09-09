Hostinger a partire da 2,99 euro al mese: crea il tuo sito web con l'AI e dominio gratis per un anno

La suite di hosting e creazione siti di Hostinger è una infrastruttura web completa e pensata per consentire a chiunque di lanciare e gestire la propria attività digitale senza competenze tecniche. La piattaforma integra infatti nativamente sistemi come Hostinger Agent e AI Builder per automatizzare lo sviluppo e la gestione del progetto, con compatibilità con WordPress e Node.js, per non parlare di una connettività accelerata grazie alla CDN inclusa. Con sconti promozionali che toccano fino al 79% di risparmio sui piani a 48 mesi, dominio gratuito per il primo anno, caselle email professionali incluse e assistenza prioritaria 24/7 in italiano, è una delle soluzioni all-in-one più competitive sul mercato.

Hostinger ti mette a disposizione una infrastruttura basata su intelligenza artificiale con cui potrai creare, lanciare, gestire e far crescere siti web ed e-commerce con una semplicità strepitosa. Ti basterà descrivere la tua idea all’agente AI per avere subito un riscontro visivo di come potrebbe apparire il sito, attuare le modifiche che preferisci e poi procedere con l’acquisto del piano più adatto alle tue esigenze.

In particolare, in questo caso segnaliamo la presenza di tre piani in sconto, partendo dal Premium, offerto a 2,99 euro al mese anziché 11,99 euro per 2 anni, che include la gestione di 3 siti web, dominio gratis per 1 anno, 20GB di archiviazione SSD, backup settimanali gratuiti, CDN, e-commerce integrato, strumenti AI con 5 crediti per AI Builder, 2 caselle di posta per sito web gratis per 1 anno e strumenti di email marketing AI.

Il più venduto è il piano Illimitato, che ha uno sconto addirittura del 79% a 3,99 euro al mese anziché 18,99 euro, e che mette sul piatto un numero illimitato di siti web da creare e gestire, dominio gratis per 1 anno, 50GB di archiviazione veloce su memorie NVMe, backup giornalieri con ripristino facile dei dati, CDN inclusa, e-commerce integrato, 15 crediti per AI Builder, caselle di posta per sito web illimitate gratuite per 1 anno ed email marketing AI gratuito per il primo anno.

Infine, c’è il piano Cloud Startup, scontato del 69% e offerto a 7,99 euro al mese invece di 25,99, pensato per agenzie o portali ad alto traffico, e che include una potenza aggiuntiva dedicata, nessun limite al numero di siti web, dominio gratis per 1 anno, 100GB di archiviazione NVMe, backup sia giornalieri che su richiesta, CDN inclusa, e-commerce integrato, 15 crediti AI Builder, caselle di posta illimitate gratis per 1 anno ed email marketing AI gratuito per 1 anno.

Un servizio versatile consigliato a tutti: dai blogger amatoriali fino ai liberi professionisti e alle imprese in cerca di dare forma alla propria presenza sul web con un e-commerce sicuro ed efficace.