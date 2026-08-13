Fino a 2 TB con un cloud sicuro: -53% per chi sceglie oggi NordLocker

Per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione in cloud c’è la possibilità di puntare su NordLocker, servizio pensato per offrire un accesso al cloud sicuro grazie anche alla possibiltià di sfruttare un sistema di crittografia end to end senza limiti.

In questo momento, il piano annuale è in sconto, con la possibilità di risparmiare fino al 53% rispetto al prezzo standard. C’è anche la possibilità di attivare un piano gratuito, con 3 GB di spazio e tutte le funzioni di sicurezza messe a disposizion degli utenti paganti.

Per i dettagli completi è possibile visitare il sito ufficiale di NordLocker, accessibile tramite il box qui di sotto. Le offerte includono 30 giorni di garanzia di rimborso per testare il servizio senza attivare un abbonamento vincolante.

Quale piano scegliere con NordLocker?

NordLocker propone diverse soluzioni per un’archiviazione sicura in cloud, grazie lla crittografia end-to-end illimitata. La soluzione base prevede 500 GB con un prezzo di 2,99 dollari al mese.

In alternativa è possibile puntare sul piano da 2 TB che viene proposto a 6,99 dolari al mese. Le offerte prevedono l’attivazione del piano annuale che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Da segnalare anche la possibilità di usare NordLocker in modo gratuito. Creando un account, infatti, è possibile accedere al piano Free che garantisce l’accesso a 3 GB di spazio cloud con tutte le principali funzionalità dei piani a pagamento.

Anche il piano gratuito, che non richiede l’inserimento di una carta di credito, prevede la possibilità di sfruttare la crittografia end to end, il supporto prioritario e altro ancora. Per accedere a tutte le offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione descritta è valida solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale di NordLocker.