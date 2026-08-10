Amazon costruisce un data center senza informare i cittadini

Oltre 500 città e contee negli Stati Uniti hanno vietato la costruzione di nuovi data center. Lo Stato di New York ha approvato una moratoria di un anno. Le proteste aumentano e le riunioni cittadine vengono organizzate solo online. Amazon ha usato un altro stratagemma per evitare ostacoli e ritardi, ovvero avviare la costruzione senza informare i cittadini.

I residenti scoprono la novità dopo l’avvio dei lavori

Amazon ha presentato il progetto da 2 miliardi di dollari nel 2020. Un singolo funzionario della città di Gilroy (California), nota come la capitale mondiale dell’aglio, ha rilasciato l’approvazione a luglio 2025. L’azienda di Seattle costruirà un data center di oltre 40.000 metri quadrati su un terreno agricolo.

Il via libera è stato dato sulla base di un piano regolatore industriale del 1981, aggirando l’obbligo delle assemblee cittadine. I residenti hanno scoperto l’avvio della costruzione solo all’apertura dei cantieri. Il sindaco Greg Bozzo ha dichiarato che altri progetti sono stati approvati allo stesso modo, ma non ci sono state proteste.

Non li ha infastiditi il ​​fatto che un centro di distribuzione alimentare sia arrivato a Gilroy senza il loro coinvolgimento, ma ora li infastidisce il fatto che stia arrivando un data center a Gilroy senza che abbiano avuto la possibilità di partecipare alla decisione.

Ma un centro di distribuzione alimentare non inquina e consuma risorse (elettricità e acqua) come una data center. In base alle email lette dal Wall Street Journal, i dirigenti di Amazon avevano perso la pazienza a causa della lentezza burocratica. All’inizio del 2026, una residente ha scritto al comune per segnalare i possibili danni causati dal data center all’ambiente. Il city planner ha risposto che le osservazioni sull’impatto ambientale dovevano essere presentate entro settembre 2024.

Il data center di Amazon utilizzerà acqua potabile fino alla costruzione di un impianto che permetterà di usare acque reflue. La città di Gilroy ha spesso avuto lunghi periodi di siccità. Il sindaco ha evidenziato i presunti vantaggi per i cittadini: maggiori entrate fiscali, posti di lavoro nel settore edile e un milione di dollari donato dall’azienda alla città per l’acquisto di un nuovo camion dei pompieri. Amazon ha anche elargito sovvenzioni a organizzazioni non profit locali e sponsorizzato l’annuale Gilroy Garlic Festival.